ISCHIA FILM FESTIVAL 15 - John Turturro: "Nel remake di I Santissimi sarò Jesus Quintana"

John Turturro all'Ischia Film Festival



26/06/2017, 16:41

Alla quindicesima edizione dell’è il giorno di. L’attore feticcio dei fratelli Coen e di Spike Lee riceverà stasera dalle mani dei direttori artistici Michelangelo Messina e Boris Sollazzo l’, mentre il pubblico del festival potrà godersi una splendida conversazione tra l’attore e regista americano e il critico e giornalista cinematografico Gianni Canova. Una replica del magnifico incontro tra Turturro e la stampa di questa mattina, durante la quale si è ripercorsa in parte la sua carriera, ma che ha soprattutto svelato il suo futuro, nello spirito dell’che più che un premio alla carriera è un premio a quello verrà.E c’è molto nel futuro di, a partire da un progetto a lungo accarezzato da Turturro. “”. Una ulteriore connessione a Napoli, che Turturro ha celebrato nel suo film "", che presenterà stasera al pubblico dell’Ischia Festival. “”. Napoli torna nelle parole di Turturro anche quando si parla di cinema italiano. “”.Non poteva mancare una domanda sulla situazione politica statunitense, e anche qui Turturro non dimentica l’Italia. “”.Tornando al cinema, nel prossimo film Turturro torna alla regia e soprattutto nei panni di un personaggio reso celebre dai fratelli Coen ne "", il giocatore di bowling Jesus Quintana. “”.è anche tra i protagonisti del quinto episodio di "", campione d’incassi del weekend in Italia. Alla domanda perché far parte anche di questo capitolo della saga, l’attore ha pragmaticamente risposto: “”.