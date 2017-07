CINEMA DI FRONTIERA XVII - Sei lungometraggi in concorso

La piazza di Marzamemi durante Cinema di Frontiera



Scontri tra bande, lotta contro una società ingiusta, discriminazione e integrazione. E poi, ancora, il rapporto tra teatro e realtà, l’impegno e il coraggio delle donne. Sono soltanto alcuni dei temi al centro delle pellicole in concorso nella XVII edizione del, in programma nel borgo marinaro dal 24 al 30 luglio prossimi. Quando, ancora una volta, la magia del grande schermo racconterà le frontiere geografiche e sociali, mentali e culturali di un mondo sempre in bilico tra offese e voglia di riscatto.Sei, in totale, i film che si alterneranno sul grande schermo di piazza Regina Margherita, la sala cinematografica en plein air più grande e più a Sud d’Europa, laddove cielo, terra e mare sembrano incontrarsi. Due le produzioni italiane e ben quattro le anteprime nazionali. Si tratta di “” di Davide Barletti e Lorenzo Conte, 2017, Italia; “” (""), di Elite Zexer, 2016, Israele (anteprima italiana); “” di Julien Rambaldi, Francia, 2016 (anteprima italiana); “” ("") di Petra Volpe, Svizzera, 2017, (anteprima italiana); “” di Alain Gomis, 2017, Congo (anteprima italiana) e “” di Gianfranco Cabiddu, 2017, Italia." – ha dichiarato, ideatore e direttore del- "".Saranno invece cinque i filmproiettati sempre in piazza Regina Margherita: “” di Bentley Dean e Martin Butler, 2016, Australia; “” di Luca Viotto, un progetto firmato Sky, 2017; “The wind” di Victor Sjöström, (Usa), il film muto del 1928 che sarà accompagnato, come da tradizione, dalla musica dell’Ensemble Darshan; “” di Morgan Neville, 2016, Usa e il film evento 40 anni dopo: “” di John Badham, 1977, Usa.Un film, questo, che arricchirà anche la sezione “”, nell’ambito della quale saranno inoltre proiettati: "", film concerto dei Talking Heads, diretto da Jonathan Demme,1984, Usa; “” di Eric Darmon, 2005, Usa; “” di Nello Correale, 2012, Italia; “” di Hany Abu Hassad, 2015, Palestina; "" di Morgan Neville, 2016, Usa; “” di Morgan Neville, 2015, Usa; “” di Liz Garbus, 2015, Usa.Il loggione della tonnara continuerà anche quest’anno ad essere “contenitore culturale” e tra le altre iniziative ospiterà l’esposizione “”, dell’artista campano Gennaro Branca. La mostra, a cura di Valeria D’Ambrosio, esplora un universo di relazioni sensoriali e immaginifiche tra uomo e natura, parole e immagini, forme e colori." – spiega-, "".