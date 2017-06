CINEMA INTORNO AL VESUVIO XXIV - Dal 1 luglio al 4 settembre

L'arena di Cinema intorno al Vesuvio



26/06/2017, 14:09

Prende il via sabato 1 luglio 2017 la XXIV edizione di “” che si svolgerà nella prestigiosa location di Villa Bruno a San Giorgio a Cremano. La rassegna, che si terrà dal 1 luglio al 4 settembre, si compone di 66 serate di cinema con numerosi appuntamenti e tanti ospiti: Toni Servillo, Edoardo De Angelis, Stefano Incerti, Enzo Avitabile, Renato Carpentieri, Tony D’Angelo, Sasà Striano, Francesco Amato, Gianfranco Gallo, Massimiliano Gallo, Pina Turco, Tony Tammaro, Enzo De Caro, Giorgio Verdelli, Francesco Bruni, Agostino Ferrente, che presenteranno il loro film al pubblico dell’arena." – dice, presidente Arci Movie – ""." - dichiara il sindaco di San Giorgio a Cremano,- "".I lunedì, virtualmente connessi alla bella esperienza di AstraDoc, saranno dedicati al cinema musicale scegliendo alcuni documentari straordinari che raccontano la musica ed i musicisti. Tra questi il film "" costituirà un evento a sé il 17 luglio con la presenza dell’autore Giorgio Verdelli, l’introduzione del giornalista Antonio Tricomi e di uno degli artisti coinvolti, Enzo de Caro: serata di particolare emozione a San Giorgio a Cremano poiché si evocherà anche la grande amicizia con Massimo Troisi di Pino e di Enzo.E quest’anno all’arena non solo proiezioni, ma anche “” - un ciclo di incontri al tramonto”, con personaggi della cultura locale e nazionale, (Titta Fiore, Guido D’Agostino, Gabriele Frasca, Gennaro Carillo, Laura Angiulli, Domenico Ciruzzi) sulla terrazza che affaccia sui giardini di Villa Bruno. Ci saranno, inoltre, laboratori creativi per i bambini, a cura della libreria La Bottega delle Parole di San Giorgio a Cremano: perché il cinema estivo possa rappresentare un presidio sociale e un luogo in cui le persone possono ritrovarsi piacevolmente durante tutta l’estate, proprio in continuità con quello che è sempre stato lo slogan di Arci Movie la passione del cinema per costruire cultura e solidarietà.Le arene estive di Arci Movie nascono nel 1994 con l’idea di animare l’estate dell’area vesuviana con il cinema sotto le stelle. In poco tempo, ma con costanza, il un progetto si è ampliato, con l'organizzazione di diverse arene estive, immaginando un vero e proprio percorso del cinema alle pendici del Vesuvio: a partire da Ponticelli, passando per Torre del Greco, San Sebastiano al Vesuvio, Cercola, Volla, Pomigliano d’Arco, Boscoreale, San Giorgio a Cremano, fino ad arrivare a Santa Maria Capua Vetere. Questi appuntamenti estivi testimoniano da anni lo sforzo culturale dell'associazione nella promozione del cinema e della cultura per un pubblico più ampio e diversificato, attraverso una proposta quotidiana, dalla fine di giugno alla metà di settembre, arricchite da eventi speciali, incontri con ospiti del mondo dello spettacolo e della cultura, film per bambini e anteprime nazionali con più di 20.000 presenze l’anno.L’inaugurazione, il 1 luglio alle 21.15 con ingresso speciale ad 1 euro, è affidata al regista Edoardo de Angelis con il suo pluripremiato “” e all’interprete Gianfranco Gallo. Daisy e Viola, due gemelle siamesi che vivono nella provincia di Caserta, hanno quasi 18 anni e per lavoro si esibiscono a festicciole e matrimoni. Sono bravissime e molto richieste, soprattutto per la loro particolare condizione (gran parte della gente che le invita crede, per esempio, che il loro essere unite per una parte del corpo porti fortuna). Angela e Marianna Fontana, entrambe al loro primo film, sono davvero gemelle, ma non gemelle siamesi. Nel cast ci sono anche Peppe Servillo, cantante degli Avion Travel e fratello di Toni, Massimiliano Rossi e Antonia Truppo.Il 2 luglio sarà Will Smith, diretto da David Frankel, il protagonista di “”: Howard è il manager di maggior successo di una grande azienda. Colpito dalla tragedia della morte della figlia di sei anni, non riesce a tornare a vivere.Il 3 luglio si torna in Italia con Michele Riondino e Fortunato Cerlino, protagonisti di “”, pellicola diretta da Tony D’Angelo che sarà presente in sala insieme a Salvatore Striano. Peppe e Francesco sono due falchi, agenti della sezione speciale della Squadra Mobile di Napoli. A bordo della loro moto pattugliano la città incuneandosi nei sobborghi più loschi e criminali. Efficientissimi e dediti a 360 gradi alla loro missione, i due amici pagano però lo scotto di una vita sempre in tensione.Toni Servillo sarà l’atteso ospite dell’8 luglio. Insieme al regista del film, l’artista presenterà per la prima volta a Napoli, “” il film di Francesco Amato che lo vede protagonista nei panni dello psicoanalista Elia Venezia. La sua pigrizia rasenta i languori di Oblomov, la sua taccagneria non riguarda solo il denaro ma anche le energie vitali. Anche il suo rapporto con la moglie Giovanna, da cui è separato in casa, sono improntati alla passività. Poi l’incontro con la personal trainer, la spagnola Claudia.Il regista Stefano Incerti con Massimiliano Gallo, Pina Turco e Tony Tammaro presenterà "” il 9 luglio. Una donna decide di mettersi in proprio e aprire un salone nei Quartieri spagnoli ma scatterà la rivalità con la sua ex titolare.Altro appuntamento con ospiti da non perdere l’11 luglio quando il regista Francesco Bruni presenterà il suo film “”. Un giovane scapestrato e un anziano signore poeta sono insieme alla ricerca della ricchezza del cuore per le strade di Roma. Con Bruni sarà presente il protagonista Giuliano Montaldo.Martedì 18 luglio serata evento con il Premio Napoli per la versione director’s cut (per la prima volta a Napoli) del pluripremiato film “”. Parteciperanno il regista Agostino Ferrente, i protagonisti, Antonella Di Nocera e il presidente del Premio Domenico CiruzziLunedì 24 luglio serata speciale per ricordare il regista Jonathan Demme, con il film “”.In chiusura di programma lunedì 4 settembre proiezione del documentario “”. Interverranno la regista Elisa Inno e i protagonisti del film con una performance di musica e balli popolari della tradizione. Una festa per chiudere una bella estate di cinema.