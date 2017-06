LUCKY RED - Trent'anni tra distribuzione e produzione

La "Lucky Red" compie trent'anni



26/06/2017, 13:54

Stefano Amadio



Da "" a "", da "" a "". Tanti film distribuiti e prodotti dalla società diche arriva con successo a compiere trent'anni di attività."L'occasione dell'anniversario" ha detto il presidente di" ci porta inevitabilmente a ricordare quello che abbiamo fatto e ci dà l'opportunità per raccontare quello che faremo, soprattutto quello che produrremo".In cantiere infatti tanti film italiani; dal nuovo film discritto con, a "" diretto dae interpretato daPerun film corale, ancora avvolto nel mistero, sempre ambientato a Roma con inizio riprese a gennaio 2018. Perun ruolo doppio, da maestra di giorno e da befana di notte, per una sceneggiatura scritta, anche questa, daPoi "", ideato e diretto da, girato con le Go-pro e ambientato nel mondo degli sport estremi; supervisione artistica di, reduci dal successo di "".sarà invece interprete del film diretto datratto dall'omonimo libro di Michele Serra e scritto dalla regista insieme a" è il film diche racconta la storia di, interpretato da, e della sorella Ilaria,, che ancora combatte per accertare la verità sulla morte, in carcere, del fratello."La Lucky Red" ha proseguito" è oggi una società strutturata e integrata che segue direttamente la produzione, la distribuzione, la sala e le vendite all'estero, come le grandi società francesi. Siamo un gruppo eterogeneo di persone, donne e uomini con gusti e temperamenti diversi, accomunati però da una visione di cinema. Naturalmente continueremo a condividerla con voi!".Buon trentesimo compleanno ada cinemaitaliano.info.