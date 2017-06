Una scena del film "Leoni"



26/06/2017, 13:22

Mercoledì 28 giugno 2017 in prima serata su Sky Cinema Comedy andrà in onda la prima TV di "", il film di Pietro Parolin originale omaggio alla commedia all'italiana con Neri Marcorè.Gualtiero Cecchin non ha mai avuto problemi di soldi, è sempre stato un figlio di papà, arrogante e viziato, ma simpatico. Con la crisi e i soldi ormai finiti, come può tornare ai vecchi fasti?