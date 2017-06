SILVANA MANGANO IN FOTO - La mostra a Bologna

Silvana Mangano in Foto



La mostra presenta, attraverso una selezione di, il ruolo giocato dalla fotografia nel rinnovamento, in senso moderno, dell’orizzonte visivo dell’immaginario di massa italiano in rapporto con il cinema. Si va dalla fotografia di scena al fotoreportage, passando per la fotografia di cronaca, analizzandone le particolari qualità estetiche a partire dal ’48 fino agli anni settanta.Una giovanissima, già modernamente ritratta da Elirio Invernizzi, è il soggetto della fotografia di scena di Augusto di Giovanni, qui rinnovata nei modi e nei temi del Neorealismo nel film "" (1949) di Giuseppe De Sanctis. I fotografi Angelo Novi e Mario Tursi si misurano rispettivamente nella ripresa fotografica della Mangano in b/n e a colori sui set di "" (1968) e del "" (1971) entrambi di Pier Paolo Pasolini.Due serie fotografiche di Federico Patellani del 1954 tratte dai sui special cinematografici, con una Silvana Mangano sempre al centro dell’obbiettivo, testimoniano l’incontro tra cinema e fotoreportage sul set del primo kolossal italiano del dopoguerra, "" di Mario Camerini e attraverso la sequenza del ballo nel film "" di Robert Rossen.Alcune fotografie di cronaca di Agenzia e di Fotoreporter italiani e francesi, che troveranno ampio spazio nelle pagine dei rotocalchi dell’epoca definendo la così detta cronaca rosa, riportano al clima apparentemente spensierato degli anni cinquanta e sessanta e rivelano una Mangano a metà strada tra divismo e quotidianità di affetti familiari, con backstage di film come "" (1959) e "" (1960) e suggestioni di dolce vita e di serate felici in Costa Azzurra.: Anonimo, Augusto Di Giovanni, Franco Fedeli, Giancolombo, Paul Guglielmo, Elirio Invernizzi, Angelo Novi, Federico Patellani, Mario Tursi, Ever Foto, VEDO.A cura di Matteo GiacomelliSpazio e ImmaginiVia Solferino 6/A 40124 BolognaOpening: giovedì 29 giugno: h. 18.30Mostra: 29 giugno - 10 agosto. Riapertura: dal 1 al 16 settembre.Orari: lun. h.16.30-19.30. mart. - sab.: h. 10.00-13.00 / 16.30-19.30. Anche su appuntamento.