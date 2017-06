IL VANGELO SECONDO MATTEI - I primi premi

26/06/2017, 12:44

“Per aver saputo trovare una chiave, quella trasversale della commedia all’italiana, per raccontare il tragico impatto sulla vita collettiva e dei singoli del disastro ambientale di cui è vittima la Lucania. E non solo.” Con queste parole il, il celebre appuntamento padovano con il cinema, la cui vocazione principale è verso l’universo del cortometraggio, non ha resistito nell’assegnare con cuore e passione una Menzione d’onore a, il film diche si fregia di una della strepitosa interpretazione di Flavio Bucci per raccontare i grandi temi della corruzione e dell’ambiente. “È per noi una profonda soddisfazione vedere che, già dai suoi primi passi fra l pubblico e la critica – dicono Antonio Andrisani e Pascal Zullino – questo film non solo piace, ma si fa amare, scuote le coscienze assieme alle risate e alla riflessione.”approderà in sala distribuito dadal 26 ottobre prossimo e, prima ancora di arrivare in sala, si è aggiudicato il Premio Speciale alla 5a edizione del Russia-Italia Film Festival.