ISCHIA FILM FESTIVAL 15 - Luca Barbareschi, Andrea Arcangeli e Alessandro D'Alatri hanno presentato "The StartUp"

Luca Barbareschi sul palco all'Ischia Film Festival



25/06/2017, 17:35

Si è aperta la quindicesima edizione dell’, con la benedizione dell’ospite d’onore(che riceverà l’IQOS Innovation Award nella serata del 26 giugno) e degli ospiti che hanno incontrato il pubblico nella prima serata. Il film inaugurale è stato, presentato dal regista Alessandro D’Alatri, dall’attore protagonista Andrea Arcangeli e dal produttore Luca Barbareschi.” - ha dichiarato il direttore artistico del Teatro Eliseo di Roma. “”. E dopo "", il futuro della Casanova Multimedia è già molto ben delineato.”. E poi dice “”.Il giovane, al primo ruolo da protagonista in "" e presto coinvolto in un grande progetto internazionale top secret ha svelato che il suo prossimo ruolo al cinema dovrebbe essere in un film “”.Un bel connubio quello di produttore e protagonista con, regista che conosce bene l’e che non smette di meravigliarsi per la bellezza del Castello Aragonese. “”. Chissà che il fondatore e co-direttore artistico del festival Michelangelo Messina, insieme all’altro direttore Boris Sollazzo, non lo prendano in parola.