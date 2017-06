ISCHIA FILM FESTIVAL 15 - Alessandro Borghi “So che a Venezia penserò a Claudio Caligari”

Alessandro Borghi a Ischia



25/06/2017, 17:28

Sarà il “padrino” della prossima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, dopo tante affascinanti madrine. E proprio parlando di questo onore di cui è stato investito,ha ricordato nella serata inaugurale dell2017 un grande del cinema italiano che con il suo ultimo film, "", ha regalato a lui e a Luca Marinelli due ruoli che resteranno nella storia del cinema italiano, i due amici fraterni della Ostia tossica e disperata degli anni Novanta. Claudio Caligari, naturalmente.+”. Un anno straordinario per, che culminerà con la serie Netflix tratta da Suburra, che narrerà gli avvenimenti precedenti al film, e il nuovo film di Paolo Genovese, The Place, in cui reciterà al fianco proprio di Valerio Mastandrea, oltre che di Marco Giallini e Sabrina Ferilli.Il presente poi è a pochi chilometri di mare da Ischia, a Napoli, dove in questi giorni sta girando il nuovo film di Ferzan Ozpetek, interpretando “”.Borghi a presentato al pubblico del Castello Aragonese il film "", e con lui a rispondere alle domande del co-direttore Boris Sollazzo anche il produttore Giovanni Pompili. Presentato alla Mostra del cinema di Venezia 2016, Il più grande sogno è un film a cui Borghi teneva moltissimo e che è nato di fronte a un arancino. “”.