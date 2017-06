TEHO TEARDO - Live alla Basilica di Massenzio di Roma

Il compositore Teho Teardo



25/06/2017, 15:15

”.Con queste parole, introduce il suo live previsto lunedì 26 giugno 2017 alla Basilica di Massenzio per la sedicesima edizione delUn match tra giallisti, questo il titolo della serata in cui le letture dei giallisti tedeschi Harald Gilbers, Brigitte Glaser, Andreas Pflüger, e quelle degli Italiani Marcello Fois, Antonella Lattanzi, Antonio Manzini e Alessandro Robecchi, saranno intrecciate alla musica dal vivo di Teho Teardo (chitarra baritona, elettronics) accompagnato da Laura Bisceglia (violoncello), dando origine a un dialogo artistico capace di connettere in modo naturale ed efficace due mondi, quello della parola e quello del suono.Musica dal vivo di, chitarra baritona/ electronics. Al violoncello Laura Bisceglia.Compositore, musicista e sound designer pluripremiatosi è affermato in questi ultimi anni come uno dei più originali ed eclettici artisti nel panorama musicale europeo. Esploratore sonoro curioso e sempre attento agli stimoli che vengono da altre forme artistiche, ha realizzato colonne sonore per registi importanti come Salvatores, Sorrentino, Molaioli, Chiesa, Vicari, Faenza. Di recente ha pubblicato l’ep “Fall” insieme a Blixa Bargeld, leader della band Einstürzende Neubauten, ed un album con le musiche di “Arlington” pièce teatrale del dramaturg inglese Enda Walsh. Lo scorso aprile Teardo è stato scelto per "Carte Blanche" il format organizzato da Palazzo Grassi che ogni anno celebra a Venezia un grande artista contemporaneo: in questa occasione ha riproposto una nuova versione dello spettacolo “Phantasmagorica” (con l’artista MP5 e la straordinaria partecipazione del regista Abel Ferrara) e ha ideato l'installazione sonora site-specific "Sea Change" in omaggio alla mostra di Damien Hirst ospitata dal museo. E’ in tour da diversi anni con l’attore Elio Germano con lo spettacolo “Viaggio al temine della notte”, tratto dal capolavoro di Céline.