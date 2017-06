IL CINEMA DI JANE CAMPION - Un saggio completo

26/06/2017, 12:34

Carlo Griseri



Non è la prima volta che la saggistica italiana si concentra sul cinema di. La regista australiana ha saputo attirare l'attenzione dei critici fin dai suoi esordi, non stupisce se nel 2017 un nuovo volume - firmato questa volta da- abbia visto la luce grazie alle Edizioni Fondazione Ente dello Spettacolo." è il volume più ricco, aggiornato e approfondito di quelli visti finora, capace di attualizzare la poetica di un'autrice che negli anni 2000 ha girato solo due film ("In the cut" nel 2003 e "Bright star" nel 2009), ma che con le due stagioni della serie "", la seconda delle quali presentata all'ultimo festival di Cannes, è tornata prepotentemente a far parlare di sé.Il volume è un vero e proprio, prende in analisi l'intera filmografia della cineasta neozelandese "autrice antipodean di ordalie esistenziali, sensibile agli aspetti formali del racconto filmico e dotata di un acuto sguardo antropologico".Il libro ricostruisce l'avventura cinematografica della regista neozelandese - dal background formativo (gli studi di antropologia, belle arti e cinema) alle molteplici influenze formali, culturali ed esperienziali rintracciabili nelle sue opere (letteratura, arti visive, fotografia, musica, fino al cinema stesso) -, ripercorrendo cronologicamente la sua opera e convocando per l'interpretazione le metodologie ermeneutiche elaborate sia dagli studi cinematografici (analisi testuale, semiotica, teorie femministe e di genere) sia da quelli culturalisti, letterari, postcoloniali e dell'antropologia visiva.