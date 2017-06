BABYLON SISTERS - Unico film italiano all'ottava edizione del London Indian Film Festival

Una scena di "Babylon Sisters" di Gigi Roccati



24/06/2017, 15:26

” diè l’unico film italiano selezionato all’ottava edizione del, la manifestazione più importante d’Europa dedicata al cinema indiano. La proiezione si terrà proprio in questi giorni e sarà accompagnata dalla presenza dell’attrice protagonista Nav Ghotra, del regista e della produttrice Sarah Pennacchi. A testimonianza dell’interesse suscitato dal film, l’immagine è stata utilizzata come poster del festival e diffusa in tutta la città.Il film uscirà in sala, nei cinema italiani, a settembre 2017.Il film di Roccati racconta la storia di Kamla che si è da poco trasferita con i genitori, Ashok e Shanti, in un palazzo degradato alla periferia di Trieste abitato da altre famiglie di immigrati e da un vecchio professore burbero. Quando arriva la lettera di sfratto, determinati a non lasciare le proprie case, gli uomini reagiscono con rabbia alle minacce del padrone, mentre le donne si uniscono per salvare il destino delle proprie famiglie. Shanti svela il proprio dono di saper ballare come una star di Bollywood e, con l’aiuto di un’amica italiana, tra risate, pianti e incomprensioni, nasce il progetto di una scuola di danza. Questa sarà la chiave di volta per dare vita al riscatto personale, familiare e collettivo, mentre la piccola Kamla riuscirà a sciogliere il cuore del professor Leone.