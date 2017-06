AQUA FILM FESTIVAL II - A Portoferraio l'ultima giornata tra ospiti, documentari e premiazione

Sebastiano Somma, Cinzia Th Torrini ed Eleonora Vallone



24/06/2017, 12:17

Documentari, film ospiti, incontri e tanti premi sono in programma domani, domenica 25 giugno 2017, al cinema Nello Santi di Portoferraio (Livorno), giorno di chiusura della seconda edizione di, il primo festival in Europa dedicato al tema dell’acqua, con una giornata piena di eventi tra incontri e proiezioni e il gran finale con la cerimonia di premiazione.Si parte alle ore 11 con l’incontro “” alla presenza del professor Fabio Bulleri, biologo marino e docente dell’Università di Pisa, e Luca Braguglia, architetto e membro del comitato scientifico del festival. Alle ore 16 si terranno le repliche di tutti i cortometraggi in concorso (corti e “cortini”) dedicati al tema dell’acqua. Alle 18.00 il festival prosegue con la proiezione de “” di Giulio Squarci girato tra le Alpi Carniche dove due donne di generazioni diverse, Ira e Maria, s’incontrano. A seguire, ore 19, si terrà la proiezione del documentario “” di Valentina Carneluti, uno spaccato dell’Etiopia sulle condizioni di vita della popolazione della regione di Ankober e sul ruolo dell'associazione non governativa ActionAid. Alle ore 21 si terrà la cerimonia di premiazione da parte della giuria che annuncerà i vincitori del concorso.Alle ore 20.30 si terrà laalla presenza degli ospiti e della direttrice artistica e ideatrice Eleonora Vallone. La giuria composta da Enrico Magrelli, critico cinematografico, autore e conduttore di “Hollywood Party” Rai Radiotre, le registe Cinzia TH Torrini e Antonietta De Lillo, gli attori Sebastiano Somma, Filippo Schicchitano e Sara Serraiocco e Simonetta Grechi di Legambiente, presenti alla serata, assegneranno i due. I premi in denaro, rispettivamente di 1000 e 500 euro sono offerti dal main sponsor Acqua dell’Elba, che per il secondo anno sostiene il festival. Ai due premi principali si aggiungeranno anche le 5 menzioni speciali “Aqua Dolce”, “Aqua Mare”, “Aqua Ambiente”. E poi le menzioni Aqua Film rispettivamente per la miglior regia scelta dal Media Partner ComingSoon.it e per la miglior sceneggiatura scelto da ANCIM (Associazione Nazionale dei Comuni delle Isole Minori). Inoltre saranno consegnati i premi dagli studenti dell’Università di Tor Vergata di Roma e da ComingSoon.it con la menzione speciale per la “miglior regia”.A seguire, alle 21.30, sarà proiettato il film “” presentato da Maurizio Codurri, presidente della sede Italiana della Fondazione Principe Alberto II di Monaco e da Hélène El Missouri, Administrateur Projets Fondation Prince Albert II de Monaco e membro del comitato scientifico del festival.