ISOLA DEL CINEMA - Il primo week end, novità e grande cinema

Sabato 24 giugno: alle ore 19.00 all’Arena Groupama, per la rassegna L’Isola dei Poeti, in programma un Reading di poesie a cura di Agostino Raff; la serata prosegue alle 21.30, per la rassegna European Focus, con la proiezione di Io, Daniel Blake di Ken Loach (intero €. 6,00, ridotto €.5,00). Alle ore 22.00 nello Spazio Q8 verrà proiettato Nell’anno del signore di Luigi Magni. Mentre al Cinelab doppio appuntamento per la rassegna Obiettivo donna: alle 20.30 Un complicato intrigo di donne, vicoli e delitti della grande Lina Wertmüller alla presenza della regista. Alle 23.00 Liberami di Federica di Giacomo.Domenica 25 giugno alle ore 21.30 all’Arena Groupama, per la rassegna European Focus, in programma La ragazza senza nome di Luc e Jean-Pierre Dardenne (intero €. 6,00, ridotto €.5,00). Mentre alle ore 22.00 allo Spazio Q8 verrà proiettato Il Marchese del Grillo di Mario Monicelli. Alle 20.30 al Cinelab approderà Liliana Cavani per raccontare e presentare il suo celeberrimo Il portiere di notte.