DUE GIORNI REMAKE - Otto video in concorso

Due Giorni Remake – La Città non Dorme



24/06/2017, 10:05

Simone Pinchiorri



Sono stati girati i video del concorso a premi dedicato al cinema “”, organizzato dal Centro Giovanile “Ca’ Vaina” organizza, in collaborazione con il Comune di Imola.I video, girati in 48 ore dal 16 al 18 giugno sono i seguenti:- PALGUE di Davide Stefani- IL MIO AMICO di Jacopo Dallarmi- IL FIORE di Andrea Della Lena Guidaccioni- IL SOTTOSCRITTO di Lucia Cristiani- LA COPERTURA di Filippo Medici- MOTHERS CAKE di Laura Baiunco- DIFETTI DI FABBRICA di Letizia Aniceti- NON E’ UN PAESE PER DONNE di Luis CanettoliIl 26 giugno 2017 alle ore 21:00 a Ca’ Vaina si svolgerà il Festival vero e proprio, ossia la proiezione di tutti i cortometraggi alla presenza di una giuria.