ROBERT VIGNOLA E IL CINEMA MUTO IN BASILICATA

23/06/2017, 14:19

Quella di, divo del cinema muto hollywoodiano, partito da Trivigno agli inizi del secolo scorso, è una delle storie che contribuiscono a raccontare la Basilicata nel mondo.Il progetto di valorizzazione di questo poliedrico protagonista del cinema muto, attivato dal Comune di Trivigno, in collaborazione con la Lucana Film Commission e la Regione Basilicata, verrà presentato sabato 24 giugno presso la sala consiliare del Municipio di Trivigno alle 11.00.Dopo un lavoro di ricerca e recupero del materiale biografico, la storia di Robert Vignola sarà raccolta in un documentario affidato alla casa di produzione cinematografica lucana “effenove s.r.l.s.”. Il lavoro – un viaggio che a partire da Robert Vignola toccherà varie circostanze in cui il cinema muto ha incrociato la Basilicata – sarà poi proiettato alla fine dell’estate in una giornata-evento a Trivigno." – spiega il sindaco di Trivigno,– ""." – aggiunge, direttore della LFC – "".L’intero progetto si inserisce nel programma delle iniziative di promozione e comunicazione del Patrimonio culturale intangibile della Basilicata promosso e finanziato dalla Regione Basilicata.