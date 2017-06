LINOMANIA - In edicola i film di Lino Banfi in DVD

Lino Banfi



24/06/2017, 10:51

Simone Pinchiorri



La Mondadori dedica una collana di 34 DVD al cinema di. I film comici, entrati nel mito dell'attore pugliese, in edicola, per rivivere le gesta di personaggi intramontabili come Oronzo Canà, Altomare Secca o il Comissario Lo Gatto.Queste le 34 uscite settimanali previste di "" dal 27 giugno 2017 al 13 febbraio 2018:1 - L’allenatore nel pallone: 27/06/172 - Vieni avanti cretino: 04/07/173 - Il Commissario Lo Gatto: 11/07/174 - Occhio, malocchio, prezzemolo e finocchio: 18/07/175 - Cornetti alla crema: 25/07/176 - Vai avanti tu che mi viene da ridere: 01/08/177 - Al bar dello sport: 08/08/178 - Spaghetti a mezzanotte: 15/08/179 - L'esorciccio: 22/08/1710 - Il Brigadiere Pasquale Zagaria…: 29/08/1711 - Pappa e ciccia: 05/09/1712 - Zucchero, miele e peperoncino: 12/09/1713 - Roba da ricchi: 19/09/1714 - Ricchi, ricchissimi, praticamente in mutande: 26/09/1715 - Com'è dura l'avventura: 03/10/1716 - Grandi Magazzini: 10/10/1717 - Sabato, domenica e venerdì:17/10/1718 - Bellifreschi: 24/10/1719 - La liceale seduce i professori: 31/10/1720 - La dottoressa ci sta col colonnello: 07/11/1721 - La liceale nella classe dei ripetenti: 14/11/1722 - La ripetente fa l'occhietto al preside: 21/11/1723 - La moglie in vacanza… l'amante in città: 28/11/1724 - La poliziotta della squadra del buoncostume: 05/12/1725 - La liceale, il diavolo e l'acqua santa: 12/12/1726 - L'onorevole con l'amante sotto il letto: 19/12/1727 - Dio li fa, poi li accoppia: 26/12/1728 - La moglie in bianco e… l'amante al pepe: 02/01/1829 - L'infermiera nella corsia dei militari: 09/01/1830 - L'insegnante al mare con tutta la classe: 16/01/1831 - 4 marmittoni alle grandi manovre: 23/01/1832 - Kakkientruppen_ 30/01/1833 - L'infermiera di notte: 06/02/1834 - L'affittacamere: 13/02/18