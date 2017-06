DOCUMENTARI D’AUTORE - Su Rai3 "Dante Ferretti: Scenografo Italiano"

Lo scenografo italiano Dante Ferretti



23/06/2017, 12:48

Il ritratto di un dei più importanti scenografi della storia del cinema mondiale, l'italiano Dante Ferretti. Lo tratteggia Gianfranco Giagni in “”, in onda sabato 24 giugno 2017alle 22.10 su Rai Storia per “”.Il documentario è un viaggio in compagnia dello stesso Ferretti nei luoghi che hanno visto svolgersi i momenti più importanti della sua vita personale e dei suoi successi professionali: dagli anni dell'infanzia a Macerata, dove ha iniziato la carriera, al suo studio a Roma, a Cinecittà, tra i disegni, i plastici e i premi ricevuti dallo scenografo. Il racconto è arricchito, inoltre, dalle sequenze di alcuni dei più importanti film ai quali ha contribuito.