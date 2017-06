SEMPLICEMENTE STENO - Alla Casa del Cinema di Roma dal 26 giugno al 4 settembre

Steno sul set di "Guardia, Ladro e Cameriera" (1958)



25/06/2017, 14:58

Simone Pinchiorri



Alla Casa del Cinema di Roma, all'interno della programmazione di, è in programma da giugno a settembre la rassegna "".Il 2017 è l’anno del centenario dalla nascita di un grande maestro del cinema italiano,, in arte. Dopo la ripubblicazione del suo "" (Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale, Rubbettino, 2017) e la recente mostra alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma, la Cineteca Nazionale non poteva esimersi nel riproporre undici film, selezionati dai figli Enrico e Carlo Vanzina, che oltre ad accompagnarci per tutta l’estate, hanno il grande pregio di raccontare l’Italia dal dopoguerra alla fine degli anni Settanta, facendoci ora ridere, ora commuovere su tematiche che toccano profondamente ognuno di noi: dalla povertà (""), all’emancipazione femminile (""), all’omosessualità (""), al vizio del gioco (""), ai servizi segreti deviati (""), alla mafia (""). Pellicole che emozionano e al contempo descrivono – meglio di tanti saggi storici e sociologici! – questo strano paese chiamato Italia come il corale "", il delizioso "", il bellico "", il curioso "", il giallo "".Questi i film in programma, ogni lunedì alle 21:00 - 21:30 dal 26 giugno al 4 settembre 2017 al Teatro all'Aperto Ettore Scola:- "", co-regia con Mario Monicelli (26/06/2017)- "" (03/07/2017)- "" (17/07/2017). "" (24/07/2017)- "" (31/07/2017)- "" (07/08/2017)- "" (14/08/2017)- "" (21/08/2017)- "" (28/08/2017)- "" (04/09/2017)