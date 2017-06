ICFF 2017 Lifetime Achievement Award, a Toronto una pioggia di premiati

23/06/2017, 10:44

Antonio Capellupo



Il "re della commedia italiana" Christian De Sica trionfa a Toronto al premio ICFF 2017 Lifetime Achievement Award, che nelle passate edizioni è andato a personaggi come Claudia Cardinale e Al Pacino.Un emozionato De Sica ha così commentato l'accoglienza riservatagli dal pubblico dell'evento: "Questa la lista completa dei premiati:LIFETIME ACHIEVEMENT AWARDChristian de SicaPEOPLE’S CHOICE AWARD" di Pierfrancesco Diliberto (PIF)TRILOGY AWARDDanny Aiello, Giancarlo Giannini, Franco Nero per "" di Frank D’AngeloSPECIAL ACHIEVEMENT AWARDPaola Cortellesi per "" e "Tony Nardi per "FILM CRITICS AWARD" di Angela Baldassarre" di Claudio GiovannesiIC SAVINGS AWARD FOR OUTSTANDING CAREERAlan Barillaro per "ICFF JUNIOR AWARD" di Luca LuciniBEST SHORT FILM AWARD – Premio al miglior Corto" di Salvatore Centoducati, Eleonora Bertolucci, Ruben Pirito, Giulio De TomaEXCELLENCE AWARD – Premio EccellenzaLeo Gullotta per "EXCELLENCE AWARD – Premio EccellenzaRuth Borgobello per "