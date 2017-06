PREMIO SOLINAS - Comincia la Tre giorni a La Maddalena

Premio Solinas Torna a La Maddalena



Una serata di presentazione al Cinema Primo Longobardo a La Maddalena, ha dato il via al. Dopo i saluti istituzionali del Rettore dell’Università di Sassari Massimo Carpinelli e della Presidente del Premio Solinase del Presidente Onorario del Premio, sono stati proiettati i primi tre episodi di The Young Pope di Paolo Sorrentino.Questa 32esima edizione del Premio Franco Solinas per la sceneggiatura e, soprattutto, il ritorno della manifestazione a La Maddalena sono dedicati proprio a, che ha esordito a partire dal Premio Solinas.Oggi, si prosegue dalle 9.00 nella sala conferenze dell’Hotel Le Nereidi con la presentazione delle Idee progettuali per il Centro di Alta Formazione elaborate dagli studenti dell’Università di Sassari e a seguire, dalle 14.00, nel Circolo ufficiali, con la sessione di pitching in cui i produttori incontrano i finalisti e i giurati del Premio Solinas, gli studenti di Cinema e Architettura delle Università di Sassari, Cagliari e Tor Vergata.Tra i numerosi ospiti presenti nell’isola, dove il Premio Solinas è nato nel 1985, anche gli sceneggiatoriMolti anche i produttori, fra cui, sull'isola alla ricerca di giovani talenti da scoprire tra i finalisti del Premio.