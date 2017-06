CINEMA SARDEGNA - “Nel Mondo Grande e Terribile” e “La Stoffa dei Sogni” conquistano Shangai e Londra

La delegazione di "“Nel Mondo Grande e Terribile" a Shanghai



” di Daniele Maggioni, Maria Grazia Perria e Laura Perini prodotto da Terra de Punt, unico film italiano in concorso allo, ha registrato ieri il tutto esaurito per una proiezione molto attesa che ha convinto pubblico e critica. In delegazione, oltre ai registi, anche il protagonista, nel ruolo di Antonio Gramsci, Corrado Giannetti.” - racconta il regista- “”.A Londra invece č Gianfranco Cabiddu con il suo “” prodotto da Paco Cinematografica, ad incantare il pubblico con una proiezione speciale organizzata da Cinema Italia Uk per celebrare il globo d’oro della stampa estera vinto dal film il 14 giugno scorso. Grande entusiasmo del pubblico, che ha incontrato il regista a conclusione della proiezione nel Q&A presentato dalla cantante jazz Filomena Campus.Entrambi i film, beneficiari dei contributi della Fondazione Sardegna Film Commission della Regione Autonoma della Sardegna, proseguiranno i loro tour promozionali nei mesi estivi.