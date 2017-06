"Il Cinema della Normale", a Pisa cinque serate tra scienza e fantascienza

22/06/2017, 15:25

Ladi Pisa “occupa” Piazza dei Cavalieri per cinque serate con la proiezione di cinque film in collaborazione con il. Da venerdì 23 a mercoledì 28 giugno (con l’eccezione di sabato), la visione di cinque perle del genere fantascienza si alternerà nella Piazza su cui si affaccia la Normale.Prima dell'inizio, alcuni scienziati e umanisti racconteranno le loro esperienze ed emozioni a contatto con i film di volta in volta presentati. La configurazione di Piazza dei Cavalieri prevede 700 posti a sedere, la proiezione avverrà su un maxi schermo installato per l’occasione. La visione è gratuita e accessibile a tutti. L’inizio è per le 21.30.Per la prima volta Piazza dei Cavalieri diventa lo scenario per una mini rassegna cinematografica: “” il titolo dato a una iniziativa realizzata per “”. Il Direttore della Scuola Normale, Vincenzo Barone, e il Vicedirettore Claudio Ciociola, annunciano che lavoreranno affinché l’iniziativa possa ripetersi il prossimo anno, con un altro tema cinematografico. I cinque film, realizzati in un arco temporale che va dalla fine degli anni Sessanta al 2015, hanno tutti contribuito a segnare la storia del genere fantascientifico.Si cominciata venerdì 23 giugno con “”, realizzato nel 1999 (il primo dell’omonima saga) e vincitore di 4 premi Oscar. A presentare “Matrix” sarà, chimico computazione e direttore del Laboratorio di realtà virtuale Smart.Domenica 25 giugno è la volta di “”, pellicola del 2004, con protagonista Will Smith: il film sarà introdotto dall’Onorevole, bioingegnere ed ex rettore della Scuola Sant’Anna.Nei tre giorni successivi, altrettante serate di cinema sotto le stelle (tra le stelle).Lunedì spazio al capolavoro di Stanley Kubrick, “” (con presentazione del professor, vicedirettore della Normale).Il giorno successivo è il turno di “”, film del 2014 diretto da Christopher Nolan, introdotto dal cosmologoChiuderà questo primo ciclo “”, di Stephen Spielberg, con la presentazione del professore emerito