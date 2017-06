CINE@DONNA - Lucia Mascino, Sabrina Impacciatore, Anita Caprioli e Marco Bonini a Riccione

Anita Caprioli



22/06/2017, 13:52

Saranno tre versatili e spiritose interpreti del nostro cinema, ma anche del nostro teatro e della nostra televisione, a fare da madrine in questa seconda edizione. La prima serata vedrà ospite, che abbiamo apprezzato in La ragazza del mondo e Fräulein, oltre che in I delitti del barlume e Braccialetti rossi e la vedremo anche come protagonista di Amori che non sanno stare al mondo di Francesca Comencini di prossima uscita. Sarà lei a introdurci alla visione di "" dell’israeliana Rama Burshtein, con protagonista Noa Kooler che interpreta Michal, una trentenne che viene scaricata dal fidanzato poco prima delle nozze. Ma è già tutto fissato: cerimonia, festa, invitati, e allora lei decide di mantenere l’impegno, non le resta che trovare un altro uomo da sposare.La serata successiva ha per protagonistache ha saputo divertirci con Amiche da morire e Sei mai stata sulla luna?, dopo avere lavorato con Maselli, Scola, Muccino, Veronesi, Virzì e tanti altri. Il film che ci presenterà è "" di Mark Pellington con una grandissima Shirley MacLaine nei panni di Harriett Lauler, una prepotente ex donna d’affari abituata a dirigere e orientare qualsiasi cosa la riguardi, che chiama la giornalista Anne Sherman (Amanda Seyfried), per farle scrivere in anticipo il proprio necrologio onde poterlo controllare.Infineche si è fatta piacevolmente conoscere con Manuale d’amore e Immaturi oltre ad avere lavorato con Salvatores, Verdone, Veronesi, Montaldo, e avere partecipato alla terza serie di Tutti pazzi per amore. Il film che presenterà è ispirato a un fatto vero, si tratta di "" di Theodore Melfi che racconta del decisivo contributo dato da tre donne afroamericane ai progetti aerospaziali della Nasa culminati con lo sbarco sulla Luna nel 1969. Protagoniste Taraji P. Henson (la matematica Katherine Johnson), Octavia Spencer (supervisore non ufficiale Dorothy Vaughan), e Janelle Monae (l’aspirante ingegnere Mary Jackson). Tre donne geniali, determinate e spiritose costrette a combattere il doppio pregiudizio, quello razziale e quello nei confronti delle donne.Quest’anno ci sarà anche un prologo il giorno 27 con ospite d’eccezione:, attore (al cinema con Diciotto anni dopo, Smetto quando voglio Masterclass, in tv con Don Matteo, Un posto al sole), sceneggiatore (Noi e la Giulia) e anche regista di Lella, un videoclip contro il femminicidio. Ad accompagnare Bonini la cantante Marianne Mirage, che presenterà alcune sue canzoni prima della proiezione in anteprima nazionale di "" di Jonathan Levine. Nel film Emily (Amy Schumer) è una casinara ottimista. Sta per partire per una paradisiaca vacanza in Ecuador con il suo ragazzo, che però la scarica all’ultimo momento. Lei rimane sola e con due biglietti non rimborsabili. L’unico modo per non buttarli è invitare Linda, sua madre (Goldie Hawn). Si sono un po’ perse di vista, ora mamma è una tremebonda casalinga di provincia, ma pur di non perdere i soldi spesi per i biglietti decide di “rischiare” accettando l’invito. Le due la pensano all’opposto, dall’uso della crema solare a quello delle flip flop. E la vacanza si trasforma in autentica e imprevedibile avventura.