22/06/2017, 12:20

Simone Pinchiorri



Ottimo esordio per la docu-serie "",dedicata all'azione dei Carabinieri, per la regia di Roberto Burchielli.La prima puntata, andata in onda in seconda serata su Canale 5 martedì 20 giugno 2017, è stata vista da 790.000 telespettatori totali, pari ad uno share dell'8.04% sul pubblico attivo.