DOC3 - Il giovedì su Rai 3 dodici documentari d’autore

Giovedì 22 giugno 2017 prende il via, su Rai3, la nuova stagione 2017 di: dodici documentari d’autore, ogni giovedì fino al 14 settembre, che raccontano storie da tutto il mondo attraverso gli uomini e le donne che le vivono in prima persona. Da “”, vincitore del gran premio al Sundance di Robert Redford, a “Prison Sisters”, un’appassionante ritratto della condizione femminile in Afghanistan firmato dal Grammy Award Nima Sarvestani, per proseguire con “”, un’indagine esclusiva sull’omosessualità in Cina, record di ascolti alla televisione inglese. Questi alcuni dei titoli in programma nella nuova stagione di Doc3, con ogni puntata introdotta da Fabio Mancini, che firma il programma con la consulenza di Luca Franco.Il primo dei documentari, in onda, giovedì 22 giugno, alle 23.15 su Rai3 è "", di Steven Dhoedt e Wooyoung ChoiGli esami di maturità. Chi non se li ricorda? In Corea del sud, nella società super-competitiva delle tigri asiatiche, i posti nelle università che garantiscono la scalata sociale sono pochissimi e l’esame di ammissione è difficilissimo. Solo il 3% degli studenti riesce ad accedere alle università più prestigiose.Gli studenti devono studiare giorno e notte e le famiglie pagano fior di quattrini per speciali scuole di preparazione full time organizzate in modo quasi militare, che forniscono una preparazione anche psicologica all'esame. La pressione sociale infatti è talmente violenta che la Corea del Sud registra, secondo dati OCSE, la percentuale più alta di suicidi tra i 15 e i 24 anni.Reach for the sky segue gli studenti per un anno fino al giorno X, il secondo martedì di novembre di ogni anno, il giorno in cui 600.000 candidati si riversano nei luoghi dell’esame e la Corea si ferma, gli uffici e la borsa aprono qualche ora dopo, gli aerei non sorvolano le città per non disturbare la concentrazione degli studenti, la polizia e le ambulanze sono mobilitate per far arrivare in tempo eventuali ritardatari.Steven Dhoedt è un regista produttore cinematografico belga con base a Hong Kong. I suoi film sono stati proiettati in festival cinematografici di tutto il mondo e sono stati trasmessi in TV in oltre 30 paesi.Wooyoung Choi è un regista freelance coreano. Ha lavorato su più di 15 importanti produzioni televisive in Corea realizzate per le principali emittenti nazionali.