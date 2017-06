Il corto, realizzato sotto la supervisione di Kersti Uibo e Riho Västrik, è stato interamente girato presso il teatro universitario dell'Università Tecnica di Tallinn, in Estonia.Il film si ispira palesemente al saggio del sociologo Erving Goffman La vita quotidiana come rappresentazione ed alle atmosfere di Nel bel mezzo di un gelido inverno di Kenneth Branagh.Il film è stato prodotto dalla Baltic Film and Media School di Tallinn in collaborazione con T-Teater.