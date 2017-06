ISOLA DEL CINEMA - Si parte all’insegna dei Bei Sogni

Fai bei sogni



22/06/2017, 09:07

Dopo una partenza un po’ difficoltosa,prende finalmente l’avvio con un grande titolo ed un bel cast: scenderanno, infatti, sull’Isola Tiberina all’Arena Groupama (ore 21.15, intero €. 6,00, ridotto €.5,00) la bella e brava Barbara Ronchi e Pier Giorgio Bellocchio per raccontare i retroscena di, il fortunato film di Marco Bellocchio tratto dall’omonimo romanzo autobiografico di Gramellini.Alle 20.30 al Cinelab verrà inaugurata la rassegna Obiettivo donna - Prove generali per un festival, un appuntamento, come recita il titolo, con la cinematografia al femminile. Due i titoli in programma, entrambi ad accesso gratuito: alle 20.30 3000 Nights della palestinese Mai Masri; mentre alle 22,30 in programma due documentari di Cecilia Mangini direttamente alla presenza della regista: Essere donne (1965), sulle donne al lavoro negli anni ‘60, e La briglia sul collo (1976), sul disagio sociale infantile.Alle ore 22.00 presso lo Spazio Q8 prenderà l’avvio anche la rassegna Roma nel Cinema. Primo appuntamento con L’ultimo capodanno di Marco Risi.