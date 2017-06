TUSCIA FILM FEST 14 - Tra gli ospiti Michele Placido

Michele Placido



24/06/2017, 08:09

Dopo Ficarra e Picone e Kim Rossi Stuart ecco. Il programma del2017 si arricchisce ancora con un ospite d'eccezione che domenica 9 luglio sarà nell'arena di piazza San Lorenzo a Viterbo per presentare il film "" - sua ultima opera da regista - e incontrare il pubblico della rassegna viterbese.Attore italiano tra i più carismatici e apprezzati dal pubblico, Michele Placido inizia la propria carriera alternando teatro e cinema. Dopo gli studi all'Accademia d'Arte Drammatica di Roma, lavora con registi come Ronconi, Strehler e Patroni Griffi. La prima interpretazione di successo sul grande schermo è Romanzo popolare (1974) di Monicelli. Ma la popolarità, anche internazionale, arriva con il ruolo del commissario Cattani nella serie La piovra (1984-1989). Nel 1990 esordisce alla regia con Pummarò, a cui seguono, tra gli altri, Un eroe borghese (1995) che gli è valso un David speciale, Del perduto amore (1998) presentato al Festival di Venezia, il pluripremiato Romanzo criminale (2005), Vallanzasca - Gli angeli del male (2010). Tra i moltissimi film in veste d’attore, da ricordare Pizza Connection (1985), Mery per sempre (1989), Lamerica (1994), Un uomo perbene e Liberate i pesci (1999).Vincitore del Premio Speciale ai Nastri d’Argento 2017, 7 minuti è il suo ultimo lavoro dietro la macchina da presa con un cast tutto al femminile, tra cui Ambra Angiolini, Cristiana Capotondi, Violante Placido, Ottavia Piccolo, Fiorella Mannoia. Nel film undici lavoratrici di un’azienda tessile dovranno decidere se accettare la riduzione della pausa pranzo. A poco a poco il dibattito si accende. Ad emergere saranno le loro storie, un caleidoscopio di vite diverse per età, provenienza, esperienze, angosce e ossessioni. Un’opera di riflessione sul lavoro, la dignità, la paura e la possibilità di migliorare il futuro.Tra le iniziative collaterali della quattordicesima edizione torna"", organizzato in collaborazione con Viterbo con Amore.Ogni sera in prossimità dell'arena, un gruppo di giovanissimi volontari venderà al pubblico il merchandising del festival, le locandine firmate dagli ospiti ed altri gadget e l'intero incasso - senza alcun tipo di decurtazione - sarà devoluto al progetto dell'associazione Campo delle Rose, finalizzato all’apertura a Viterbo di un centro semi-residenziale specializzato nella realizzazione di interventi educativi e riabilitativi di persone con patologie e disturbi dello “spettro autistico”, attualmente ospitate presso l’Istituto Agazzi di Arezzo.Grazie alla collaborazione con, infine, ildiventa accessibile. La maggior parte dei film in programma potrà essere seguita da non vedenti e non udenti grazie all'audio-descrizione e ai sottotitoli resi disponibili sulla piattaforma dal Gruppo Servizi Audiovisivi, di cui fanno parte Artis-Project, Universal Multimedia Access e CulturAbile, società leader in questo settore.