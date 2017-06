2017 EACEA 25/2016 - Due progetti italiani selezionati

21/06/2017, 13:46

Sono stati pubblicati i risultati del bando Film Education – 2017 EACEA 25/2016.Due i progetti con capofila italiani selezionati: Film Literacy InCubator Klubs di Cineteca di Bologna (BO), che si pone l’obiettivo di sviluppare un terreno comune di metodologie, parole chiave e strumenti per diffondere il valore della Film Education e del patrimonio cinematografico europeo tra gli istituti di formazione, gli insegnanti, i formatori, i responsabili delle politiche culturali e i rappresentanti dell’industria; e Teaching European History through Cinema di Associazione Generale Italiana dello Spettavolo (RM), che mira a promuovere la Film Literacy e la Film Education per incrementare la conoscenza dei film europei, aumentando contemporaneamente il contributo che i film europei possono dare all'istruzione, in particolare all'insegnamento della storia europea.Il primo progetto ha ricevuto 120.000 euro di cofinanziamento UE e il secondo 160.500.Tra le organizzazioni italiane partner di altri progetti selezionati troviamo: A.I.A.C.E. Torino (progetto “Les petites lecons de Cinema II”) GET Società Cooperativa sociale (progetto “CinEd, European Cinema Education for Youth - Step 3”), Libera Università di Lingue e Comunicazione – IULM (progetto “Teaching European History through Cinema”)In Europa sono state presentate 26 candidature di cui 7 selezionate (12 nel 2015). Dall’Italia sono pervenute 5 candidature di cui due hanno ottenuto un finanziamento. Il tasso di successo rispetto alla partecipazione italiana è stato del 40%.La Commissione Europea per questa annualità ha assegnato 1.049.290 € a fronte di una richiesta di 2.810.802 €. L’Italia ha ricevuto in totale 280.500€ rispetto ai 517.691€ richiesti (54%).Per l'elenco completo dei beneficiari, cliccare qui