EUGANEA FILM FESTIVAL - Dal 28 giugno la 16. Edizione

Euganea Film Festival



21/06/2017, 10:42

Dal 28 giugno al 9 luglio 2017 torna, evento internazionale dedicato al cinema indipendente organizzato dall’Associazione Euganea Movie Movement. Il Festival quest’anno festeggia la sua 16 edizione proponendo un fitto calendario di eventi cinematografici e culturali in castelli, ville e parchi dei Colli Euganei: i giardini del Castello, e Piazza Maggiore ad Este, le splendide Villa Duodo e Villa Buzzaccarini e il Castello di Monselice, Villa Draghi a Montegrotto, il Castello del Catajo a Due Carrare e il parco della Fattoria Frassanelle Papafava a Rovolon. La volontà che muove gli organizzatori è quella di dare forma concreta alle tante sinergie artistiche legate ai Colli Euganei, ma anche una risposta alla necessità per associazioni e amministrazioni di comunicare e promuovere il territorio e i suoi eventi in modo organico ed economicamente sostenibile.Sono state oltre 1400 le opere che hanno partecipato al Bando di Concorso, indetto dall’Associazione Euganea Movie Movement e rimasto aperto per circa due mesi che ha visto partecipare film di ogni genere e durata, provenienti non solo da Europa, Stati Uniti e Asia, ma da paesi più remoti come Azerbaigian, Zimbabwe, São Tomé e Príncipe​ e Sri Lanka. Tra questi, la giuria di Euganea Movie Movement ne hanno selezionati complessivamente 45, tra documentari, cortometraggi e cortometraggi di animazione, che andranno a concorrere nelle rispettive sezioni competitive.Accanto alle proiezioni in concorso Euganea Film Festival è arricchita da numerosi eventi collaterali. Venerdì 30 giugno il Festival accoglierà infatti il grande ospite della sedicesima edizione: lo straordinario cartoonist. Alle ore 17.00, presso il Multisala MPX, Bruno Bozzetto incontrerà il pubblico della città per un incontro curato e moderato da Scuola Internazionale di Comics Padova. Sarà una chiacchierata informale, libera e aperta, dedicata al cinema, al fumetto e all’importanza dell’animazione, quella di oggi e quella di un tempo. A Bozzetto saranno inoltre dedicati numerosi omaggi, tra cui la proiezione, in compagnia del regista Marco Bonfanti e dello stesso Bozzetto, del documentario Bozzetto non troppo, alle ore 21.30, nei Giardini del Castello di Este. Evento che darà il via alla tradizionale tre giorni dedicata al cinema di animazione.Sabato 8 luglio, il Festival sarà inoltre a Villa Duodo a Monselice alle ore 20.00 con un evento speciale:, storico conduttore radiofonico di Caterpillar (Radio 2) e Mirko Artuso, attore e regista, si cimenteranno nel reading-spettacolo a due voci (ideato e diretto dallo stesso Artuso) La volta che ho pensato di diventare matto. Un viaggio attraverso i mille volti della follia con riflessioni, monologhi, letture ma anche testimonianze che arrivano dai racconti scritti da molti cittadini che hanno testimoniato la loro esperienza con la follia. Racconti che gli stessi autori hanno invitato (e tuttora invitano) a mandare a [email protected] Per l’occasione, Cirri e Artuso verranno accompagnati dalla sensibilità musicale di Giorgio Gobbo e Sergio Marchesini della Piccola Bottega Baltazar.Accanto Premio Miglior Documentario, del Premio Miglior Cortometraggio e del Premio Miglior Cortometraggio di Animazione, che verranno consegnati nel corso della serata conclusiva di domenica 9 luglio, nel corso del Festival verranno inoltre assegnati tre ulteriori riconoscimenti speciali:Il Premio Veneto Film Network, premio attribuito da Euganea Movie Movement alla migliore opera realizzata da un regista veneto, prodotta da una casa di produzione veneta o caratterizzata da uno stretto legame con il territorio regionale. Il riconoscimento verrà consegnato, mercoledì 28 giugno a Villa Buzzaccarini di Monselice, a “” di Francesco Mansutti, racconto dell’appassionante vita di Alex Zanardi e delle sue recenti imprese ai Giochi paraolimpici in terra brasiliana.Il Premio Ruggero Gamba – Fondazione Antonveneta “Creatività e territorio”, un riconoscimento pensato per un personaggio che è riuscito a valorizzare, con talento e creatività, il territorio.Il premio verrà consegnato, giovedì 29 giugno alla Fattoria Frassanelle Papafava di Rovolon, all’artista vicentino. Artista sperimentale, pittore, disegnatore, incisore e scultore. La sua arte, che negli ultimi anni si è concentrata soprattutto sulle sculture di carta, è stata elogiata da critici, artisti, poeti e intellettuali come Umberto Eco, Luigi Meneghello, Marco Paolini e Mario Rigoni Stern.Il Premio Crédit Agricole Friuladria - Parco Colli Euganei, in collaborazione con Friuladria - Crédit Agricole, per l’opera che meglio ha saputo raccontare i temi della sostenibilità sociale, dell’educazione ambientale e alimentare. Quest’anno verrà assegnato adi Elisa Amoruso, ospite speciale della serata di Castello del Catajo di Battaglia Terme di mercoledì 5 luglio. L’opera indaga cinque storie di donne giunte nel nostro paese con il desiderio di costruire un progetto di lavoro e di vita. Il Premio, che verrà consegnato alla regista Elisa Amoruso.