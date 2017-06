LOVERS32 - I vincitori

Una scena di "The Wound" di John Trengove



20/06/2017, 16:53

Le giurie del 32°hanno assegnato i premi, che saranno consegnati stasera, 20 giugno, dalle ore 20.30, presso la Sala 1 della Multisala Cinema Massimo del Museo Nazionale del Cinema, durante la cerimonia di chiusura del festival.Seguirà il reading della poetessa Patrizia Cavalli, accompagnata dalla cantautrice Diana Tejera. Durante la serata, si esibirà anche l’arpista torinese Cecilia.La giuria di All the Lovers – Concorso internazionale lungometraggi, composta da Franck Finance-Madureira, Vieri Razzini e Eva Robin’s, assegna il, del valore di 1000 euro, a" di John Trengove (Sudafrica/Germania/Paesi Bassi/Francia, 2016, 88’)Con la seguente motivazione: Siamo orgogliosi di premiare un'opera prima su un soggetto inusuale, che ci porta a scoprire tradizioni ancestrali in una società patriarcale e il loro modo di condizionare le vite, in particolare quelle delle persone omosessuali. Siamo stati commossi dalla storia potente e dalla volontà del regista di documentare questa realtà.La giuria assegna inoltre una" di Ingrid Jungermann (Stati Uniti, 2016, 92’)Con la seguente motivazione: Per la sua originalità e in particolare per lo humor.La giuria di Real Lovers – Concorso internazionale documentari, composta da Fabio Mollo, Mariapaola Pierini e Gianni Vattimo, con consulente di giuria Maria Luisa Brizio, assegna il, del valore di 500 euro, a" di Hui-chen Huang (Taiwan, 2016, 88’)Con la seguente motivazione: Per la capacità di coniugare un percorso a ritroso nei silenzi di un legame tra madre e figlia, di ricerca della propria identità, con uno stile essenziale ma puntuale. Per una costruzione drammaturgica in cui l’indagine di una vita diventa gradualmente un disvelamento della propria. Perché la camera non solo guarda e racconta ma è, allo stesso tempo, capace di curare le ferite.L’opera si aggiudica anche un accordo di distribuzione nazionale grazie a UCCA – Unione dei Circoli Cinematografici ARCI.La giuria assegna inoltre una" di Ayse Toprak (Francia/Germania/Turchia, 2017, 84’)Con la seguente motivazione: Per il coraggio e la forza con cui la regista ha dato visibilità a una storia di rifugiato tra i rifugiati, con l’auspicio che il film non debba vivere nascosto, restare nell’ombra, come il suo protagonista.La giuria di Irregular Lovers – Concorso internazionale iconoclasta, composta da Andrea Bellini, Guido Costa e Adrian Paci, con consulente di giuria Ilaria Bonacossa e madrina Marzia Migliora, assegna il" di Mika Gustafson (Svezia, 2017, 24’)Il regista potrà frequentare una Residenza d’Artista, mentre il film sarà proiettato alla prossima edizione di Artissima e al Centre d’Art Contemporain di Ginevra.La Giuria, guidata da Massimiliano Quirico e composta dagli studenti del DAMS di Torino (Silvia Armi, Giuseppe Enrico Battaglia, Marco De Bartolomeo, Sofia Nadalini, Gianmarco Perrone) assegna il premio “Fotogrammi sovversivi” del valore di 300 euro, dato da Sicurezza e Lavoro, per il" di Pascal Reinmann (Svizzera, 2016, 16’)Con la seguente motivazione: Per la capacità di raccontare, nel buio confuso di una piscina, i tormenti dell’adolescenza, ancora insicura della propria sessualità e alla scoperta del proprio corpo, ma capace di crudeli meccanismi di difesa e sfida.La giuria assegna una, in partnership con il Divine Queer Film Festival, a" di Karsten Dahlem (Germania, 2017, 30’)Con la seguente motivazione: Poiché rappresenta il valore dell’incontro, la forza della cura e l’orgoglio di essere. Questo film rappresenta una visione Queer caratterizzata da molteplici e fluide sfaccettature. Divine Queer Film Festival ha espresso questa scelta per il risvolto positivo della storia narrata.Il, assegnato in partnership con My Movies, sarà comunicato questa sera in Sala 1, durante la cerimonia di premiazione, in quanto il pubblico potrà votare fino alle ore 20.00 di oggi.La giuria, composta dai selezionatori del 32° Lovers Film Festival, Paolo Bertolin, Daniela Persico, Alessandro Uccelli e Stefania Voli, e da Willy Vaira, assegna il" di Alice Riff (Brasile, 2017, 71’)Con la seguente motivazione: Questo film ripropone la possibilità di essere quello che si vuole essere e per il potere politico che questo ancora oggi rappresenta. Giò Stajano ha vissuto la sua intera esistenza tenendo sempre ben presente il potere della libertà di essere sempre se stessa; come uomo gay prima e come donna transessuale poi.