CORTOSPLASH IV - Dal 4 al 6 agosto al Villaggio Aquarius - Circolo Nautico di Policoro

La locandina della quarta edizione di Cortosplash



20/06/2017, 15:35

, il primo festival internazionale di cortometraggi spiaggiati, ritorna quest’anno con due importanti novità che riguardano la location e le date. Giunto alla sua IV edizione, il festival diretto dal registasi terrà dal 04 al 06 agosto 2017 al Villaggio Aquarius - Circolo Nautico di Policoro. A causa dell’elevato numero di cortometraggi pervenuti, l’organizzazione ha deciso di posticipare le date del festival e per problemi logistici (pur confermando la partnership con gli amici della coop Onda Libera che hanno accolto l’edizione dello scorso anno a Scanzano Jonico) l’evento si trasferisce a Policoro, in località Torre Mozza.L’Aquarius è un villaggio naturalistico nuovo, dove è stato fatto uno straordinario intervento di restyling dell’intera struttura, completamente in legno, che si trova a 50 metri dal mare, immerso nel verde della Macchia Mediterranea.Arrivati dai 5 continenti e da oltre 70 nazioni, sono quasi 1700 i cortometraggi iscritti a questa edizione del festival che la commissione esaminatrice di, in questi giorni, sta valutando. Solo tra qualche settimana saranno resi noti i nomi dei componenti della giuria, il programma completo dell’edizione 2017 e i titoli dei cortometraggi semifinalisti dai quali saranno poi selezionati i finalisti da proiettare durante le serate del festival.All’Aquarius, dunque, un festival da non perdere per tutti gli amanti del cinema della costa jonica lucana che, sulla spiaggia, a due passi dal mare, vorranno immergersi nelle affascinanti emozioni che solo il cinema sotto le stelle può regalare.