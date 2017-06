CINECONTEST 2017 - Ancora aperte le iscrizioni

50.000 € per il cinecontest 2017



20/06/2017, 15:31

Natalia Giunti



Il Cinecontest è una competizione finalizzata alla scoperta e alla promozione dei talenti emergenti del settore audiovisivo. Il concorso è stato strutturato in varie fasi di selezione in cui viene esaminato il lavoro dei concorrenti.Chi può partecipare?Al concorso è possibile partecipare nelle seguenti categorie:A seconda della categoria in cui si intende partecipare, ogni candidato dovrà presentare il materiale richiesto dal bando Come funzionaUna volta ricevuto il materiale da tutti i candidati la redazione del Cinecontest selezionerà 6 registi, 6 direttori della fotografia, 6 fonici, 6 aiuto registi, 6 Truccatori, 6 operatori macchina, 6 segretari di edizione, 6 montatori video e 24 attori. Tutti prenderanno parte alla fase finale del concorso.Prima dell'inizio della competizione finale sarà annunciata la sceneggiatura vincente che sarà prodotta attraverso una produzione cinematografica messa a disposizione dal premio del bando stesso.Tutti i candidati che sono stati selezionati per la fase finale prenderanno parte al programma e dovranno affrontare differenti sfide volte a mettere in luce le abilità dei singoli candidati.Le sfide saranno analizzate e giudicate dai 4 giudici del Cinecontest.Tutte le prove svolte dai concorrenti e le analisi dei giudici saranno riprese e trasmesse su un canale tv nazionale.I 10 vincitori prenderanno parte alla produzione cinematografica che prevede la produzione di un lungometraggio con un budget di partenza di 50'000 euro. Il lungometraggio sarà basato sulla sceneggiatura proposta dallo sceneggiatore vincente.LA GIURIAFRANCESCO VICARIO: Regista affermato nel settore, conosciuto per aver realizzato la famosa serie dei Cesaroni, medico in famiglia e molto altro.SEBASTIANO CELESTE: Ha lavorato come direttore della fotografia per tutta la vita realizzando più di 100 progetti, tra cui la celebre serie Piovra. Durante la sua carrieraHa lavorato al fianco di persone come Pasolini o Michele Placido.LUIGI PARISI: Autore dell’ultima stagione di Onore e Rispetto in onda in questi mesi su canale 5. Ha realizzato numerosi progetti tra cui il film Sangue Caldo con Asia Argento e Gabriel Garko.QUARTO GIUDICE: Seguici sulla pagina Facebook Cine Contest per scoprire l’ultimo giudice del Cinecontest.MODALITA' DI PARTECIPAZIONEAl cinecontest è possibile partecipare singolarmente o in gruppo.Ogni candidato dovrà presentare entro la scadenza del bando il materiale richiesto.La partecipazione al bando di concorso da diritto a un buono sconto per il noleggio di attrezzature audiovisive sul sito www.videomnia.it pari al:30% singoli50%gruppoDopo essersi iscritti al bando si avrà tempo fino al 31/07 per inviare il materiale richiesto. Il materiale dovrà essere inviato all'indirizzo email