HOME VIDEO - Le nuove uscite di CG Entertainment

20/06/2017, 12:51

Tra le novità distribuite oggi, 20 giugno, da CG Entertainment da segnalare l’appassionante noir del maestro Shohei Imamura “” edito in Dvd da General Video; spostandoci dal Giappone alla Francia, la black comedy di Jean-Paul Salomé “” che vede per protagonista Jean, un attore in difficoltà economiche che, pur di lavorare, decide di collaborare con la polizia nel ricostruire le scene del crimine, trovandosi inevitabilmente coinvolto in una delicata indagine.Mustang Entertainment presenta il road movie “” , film tratto dal romanzo omonimo scritto dallo stesso regista, Claudio Rossi Martini: Antonio, vent’anni e sessantottino convinto, decide di partire con la sua Cinquecento da Roma verso la Grecia, affrontando un viaggio fatto di incontri illuminanti e di scontri, di certezze messe in discussione e nuovi orizzonti da scoprire., qui nella sua ultima interpretazione; l’edizione curata da Mustang, comprende la Descrizione Audio per persone non vedenti e ipovedenti.Portato in sala da Good Films è ora disponibile in Dvd CG Entertainment “” di Kai Wessel, la commovente storia vera del tredicenne tedesco Ernst Lossa: confinato in un’unità psichiatrica, il ragazzo scoprì presto il terribile destino che era riservato agli ospiti della clinica. Ernst decise quindi di ribellarsi con coraggio alla follia del regime nazista.