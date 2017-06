Note di regia de "Il Fattore Umano: Donne e Uomini in Agricoltura Oggi"

"Il fattore umano" racconta storie di donne e di uomini che nell'allevamento delle vacche, nella viticoltura e nella frutticultura privilegiano il lavoro manuale come strumento per la ricerca di un'eccellenza qualitativa oramai necessaria per distinguersi. Anche i mercati internazionali, senza la manualità e l'applicazione di tecniche antiche, non sarebbero raggiungibili.La manualità che i protagonisti mettono in campo non è però solo mezzo per produrre prodotti migliori e per venderli meglio. È anche il riconoscimento di una storia e di una tradizione nell'allevamento e nella coltivazione che si tramanda da molto tempo. Un modo per sottolineare un'identità non solo personale ma anche per entrare direttamente in contatto con la terra e con gli animali. Storie ed identità che la meccanizzazione rischia di cancellare. Il documentario da voce ai protagonisti che hanno voluto continuare con la tradizione per garantire qualità ed eccellenza senza badare troppo ai sacrifici quotidiani e alle difficoltà che a volte si incontrano percorrendo questa strada.Stefano Rogliatti