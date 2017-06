PREMIO CHARLOT XXIX - Dal 28 giugno al 29 luglio

Premio Charlot



20/06/2017, 08:44

Si preannuncia ricca di ospiti e sorprese, la ventinovesima edizione del, la kermesse ideata e organizzata da Claudio Tortora, con il sostegno della Regione Campania, del Comune di Salerno e dell’Autorità Portuale, che con vari appuntamenti si snoderà dal 28 giugno, fino alla serata finale del 29 luglio 2017.Palcoscenico principale l’Arena del Mare di Salerno, che vedrà alternarsi il meglio dei protagonisti del teatro, del cinema e della tv del panorama italiano.La kermesse, che nasce con l’intento di premiare non solo i personaggi che danno lustro allo spettacolo dei nostri giorni, ma anche le giovani promesse della comicità, nel nome di Charlie Chaplin, aprirà il sipario, il 29 giugno, con una rassegna di Cinema Ritrovato in collaborazione con la Cineteca di Bologna. Al Cinema Teatro Delle Arti di Salerno, saranno infatti proiettati, “IL MONELLO” e “LUCI DELLA CITTA'” di Charlie Chaplin, “LUMIERE! ALLA SCOPERTA DEL CINEMA” di Thierry Frémaux, “STROMBOLI” Regia di Roberto Rosselini,1950 “MANHATTAN” di Woody Allen. USA,1979.Novità di quest'anno la collaborazione diche il 29 luglio porterà in scena lo spettacolo ALESSANDRO SIANI & FRIENDS e riceverà il Premio Speciale Charlot come Artista che ha rappresentato e rappresenta l’ ideale continuità della tradizione comica napoletana : "".Il Presidente della Regione Campania, molto attento allo sviluppo culturale del territorio, dichiara: "."Tra gli appuntamenti più importanti,il 22 luglio alle ore 11 nel Salone dei Marmi del Comune di Salerno ci sarà la presentazione e la premiazione delche quest’anno andrà al giornalista Mario Luzzato Fegiz per il libro “Troppe zeta nel cognome”Il 23 luglio si alzerà il sipario sulla finale dello, condotta da Marita Langella e che vedrà l’esibizione di 6 giovani cabarettisti selezionati durante tutto l’anno.Il 24 luglio spazio al cabaret e alla musica. Sul palco ci saranno 10 dei cabarettisti che hanno preso parte alloe il concerto di Ermal Meta e Flo, considerata una delle personalità più eclettiche e versatili del nuovo panorama musicale italiano.Il 25 luglio sarà una serata tutta dedicata alla fantasia e alla favola, con la compagnia dell’Arte che presenta “”, ospiti della serata Masha e Orso, i burattini di Adriano Ferraiolo e la bellissima esibizione di Bollicinema.Il 27 luglio sarà dedicato alla musica e allo spettacolo con Francesco Cicchella e gli Oblivion.Si entra nel vivo con la serata di Gala, Il 28 luglio: condotta da Gigi e Ross e con padrino d’eccezione Eugene Chaplin, figlio di Charlie, che torna aldopo alcuni anni di assenza. Nel corso di questa serata saranno consegnati i, assegnati da una giuria di esperti tra giornalisti ed esponenti del mondo dello spettacolo. (seguono nomination)Alcuni premi speciali sono già stati decisi e verranno assegnati sul palco proprio da uno degli eredi di Charlot, il figlio Eugene., leader del gruppo de Gli Stadio, sarà consegnato il premio grandi protagonisti della musica. Curreri verrà accompagnato dal suo pianista e farà ascoltare al pubblico alcuni dei suoi brani più famosi, oltre ad un omaggio a Chaplin.Adsarà assegnato il premio grandi protagonisti dello spettacolo, considerato un degno erede della genialità di Charlie Chaplin, che non mancherà di stupire il pubblico con le sue trasformazioni, regalando al pubblicooltre 30 minuti di show.Il premio alla carriera sarà assegnato a un’artista amatissima dal pubblicoIl premio Giornalistico sarà assegnato a, riceveranno due menzioni speciali sul palco dell’Arena del Mare.La giuria della manifestazione è al lavoro per decretare i vincitori delle ambite statuette di ceramica raffiguranti Charlie Chaplin per le categorie cinema, teatro, fiction, televisione, radio e spot.Al termine delle votazioni queste le nomination, i cuoi nomi sono stati scritti in ordine puramente casuale.Per ilin gara ci sono: “”(con Sergio Rubini e Ennio Fatastichini), “L’ora legale” (con Ficarra e Picone), “La Macchinazione” (di David Grieco).Per ilsono in nomination: L’ispettore Drake (con Sergio Assisi), Diana Lady D (con Serena Autieri), Il sindaco del rione Sanità (con Massimiliano Gallo e Francesco Di Leva).Per lain nomination ci sono: Edicola Fiore (con Rosario Fiorello), Ballando Con le Stelle (con Milly Carlucci e Paolo Belli), Rischiatutto (con Fabio Fazio).Per lain nomination ci sono: "" (con Alessandro Gassman Tosca D’Acquino e Massimiliano Gallo), La porta rossa (con Lino Guanciale, Gabriella Pession), "" (con Elena Sofia Ricci).Per lain nomination troviamo: Deejay Chiama Italia, Rtl102.5 non stop notizie, Ruggito del coniglio.Per gliin nomination ci sono: Tim (con Sven Otten), 10 e lotto (con Francesco Totti), Esselunga Natale (per la regia di Chris Columbus).Il sipario delcalerà il 29 luglio con lo spettacolo di Alessandro Siani - Siani and Friends