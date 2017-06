STRAGE DI USTICA - Sulla Rai, il ricordo, tra film e documentari

La carcassa del Douglas DC9



25/06/2017, 08:11

In occasione del, martedì 27 giugno, la Rai proporrà un palinsesto speciale che coinvolgerà le testate giornalistiche con un’ampia copertura informativa e le reti. Su Rai1 Uno "" (dalle 7:10) e "" (dalle 15:35) riserveranno uno spazio al ricordo del disastro aereo.Su Rai 3, sempre il 27 giugno, "" (alle 08:00) trasmetterà un servizio filmato sul tragico evento mentre la sera, alle 21.20, "" ricorderà ai telespettatori l’anniversario con uno spazio dedicato.Rai Movie, alle 15.50, proporrà il film "L'Estate di Martino" per la regia di Massimo Natale con Treat Williams, Luigi Ciardo e Matilde Maggio. Nell'estate di Ustica, l'amicizia con un ufficiale americano segna la maturazione per il giovane Martino. Sceneggiatura di Giorgio Fabbri premiata al Solinas 2007.Rai Storia, invece, partirà già allo scoccare della mezzanotte con “” che andrà poi in replica alle 5:30, 08:30, 11:30, 14:00 e alle 20:10. “Il 27 giugno 1980 l’aereo di linea Douglas DC9, appartenente alla compagnia aerea Itavia, esplode nei cieli di Ustica. 81 persone perdono la vita. L’aereo si sarebbe trovato, del tutto casualmente, in un triangolo di cielo interessato da operazioni di guerra e sarebbe stato raggiunto e colpito da un missile. Dopo 20 anni di indagini, migliaia di cartelle di atti istruttori e quasi 300 udienze processuali, la verità sul caso Ustica non è ancora venuta pienamente alla luce.Alle 19 sarà proposto “”, in cui si ripercorre la ricerca della verità sull’accaduto. Una raccolta cronologica di brani di telegiornali cosi come è stata raccontata dalle testate giornalistiche di quel giorno e di tutti gli approfondimenti che la Rai ha dedicato nel corso degli anni.A raccontare e gettare luce su questa strage, lo scrittore e giornalista: “Chiuderà il palinsesto dedicato all’anniversario, “” di Marco Paolini, che sarà trasmesso alle 21:10.La tragedia del DC9 ITAVIA precipitato nel Tirreno il 27 giugno 1980, che ha consegnato al mare le vite dei suoi ottantuno passeggeri e membri dell'equipaggio, nelle parole di un grande interprete del nostro teatro: Marco Paolini ricostruisce i tragici eventi di Ustica nello spettacolo “I-Tigi a Gibellina”, che Rai Cultura proporrà martedì 27 giugno, nel giorno in cui ricorrono i 37 anni della strage. Nella suggestiva ambientazione del Cretto di Burri a Gibellina Vecchia, non lontano dai luoghi in cui la tragedia ebbe luogo, l’attore-autore ricostruisce la vicenda per il pubblico riunito nel teatro, ma anche nelle strade del Cretto, in solitudine. Dalla fusione dei due momenti nasce la struttura del film, realizzato con la regia di Davide Ferrario: alla registrazione dello spettacolo dal vivo si aggiungono gli inserti delle immagini girate nel Cretto, che evocate dalle parole intervengono a coadiuvare i momenti salienti della narrazione.La redazione della Sicilia, in occasione dell’anniversario del disastro aereo di Ustica, dedicherà all’evento spazi in tutti gli appuntamenti di informazione, a cominciare da “” (alle 7:30). In particolare sarà proposta un’intervista con la signora Lina Gambino, vedova di una delle vittime del disastro e componente dell’associazione che riunisce i familiari. Saranno inoltre realizzati servizi dedicati sia alla ricostruzione dell’evento, sia alle inchieste che si sono succedute nel tempo.