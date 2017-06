APRITI CINEMA! - Un’estate col grande schermo nel piazzale degli Uffizi a Firenze

19/06/2017, 15:01

Per la prima volta il cinema estivo sarà nel Piazzale degli Uffizi. Questa è una delle novità e dei progetti di punta dell’Estate Fiorentina 2017. Dal 26 giugno al 19 luglio i migliori titoli dei festival della Cinquanta giorni di cinema Firenze saranno proiettati accanto al grande museo fiorentino.Il progetto è stato presentato a Palazzo Vecchio. Erano presenti il sindaco Dario Nardella, il direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt, Stefania Ippoliti, responsabile area cinema della Fondazione sistema Toscana, Lorenzo Luzzetti (Quelli dell’Alfieri) e Tommaso Sacchi, curatore dell’Estate Fiorentina.", questo il titolo del tradizionale cinema estivo di piazza Santissima Annunziata, trasloca quindi al piazzale delle Gallerie degli Uffizi. La formula non cambia: ingresso libero fino ad esaurimento degli 285 posti disponibili, film in lingua originale con sottotitoli in italiano o inglese, titoli dei festival dello Schermo dell’Arte, Middle East, Cinema e Donne, River To River, Florence Queer Festival, Festival dei popoli, Korea Film Fest, Nice, Festival etnomusicale, Premio Fiesole Maestri del Cinema, Balkan Florence Express, Finestra sul nord, Dragon Film Festival (inizio proiezioni ore 22; il primo luglio evento speciale ‘Aurora’ di Murnau). Lo schermo (otto metri per 4,5) darà le spalle all’Arno. L’area cinema sarà delimitata non da transenne ma da piante." – ha detto il– "”.Il cinema avrà una preview il pomeriggio del 23 giugno, con la cerimonia della consegna dei Fiorini d’oro (ore 18). Durante la conferenza stampa è stato anche annunciato che nei prossimi giorni verrà posizionato un infopoint per informare i turisti sul museo e sul Maggio musicale fiorentino. (edl)