A Torino una rassegna celebra i primi 25 anni di attività di Zenit

Una rassegna al cinema Massimo di Torino celebrai primi 25 anni di attività della casa di produzione di, con proiezioni e ospiti in sala: undici film documentari prodotti dalla casa di produzione torinese nel corso di questi anni.La retrospettiva sarà l’occasione per rivedere alcuni dei più apprezzati e premiati documentari targati Zenit, a partire dal primo “storico” documentario(1992), per proseguire con(2007) realizzato con la partecipazione di 12 canali internazionali, e continuare con il pluripremiato(2009),(2013) vincitore del prestigioso Japan Prize,(2013) distribuito World Wide in oltre 60 festival, fino a riscoprirne altri, poco visti a Torino, come(2005),(2010),(2012) fino al recente(2014). Durante i giorni della rassegna, Zenit (www.zenit.to.it) renderà visibili sui social network anche altri titoli della sua produzione, tra cui(2008),(2011),(2012),(2015).Enrico Cerasuolo, Sergio FergnachinoL’enigma del sonnoLun 26, h. 20.30 – Introduzione di Enrico Cerasuolo e Sergio Fergnachino. Intervengono Ambrogio Artoni, Paolo Manera e Alessandro Signetto – ingresso liberoFranco FornarisCannabis RockMar 27, h. 16.30 – Introduzione di Franco Fornaris e Marco DurettiEnrico CerasuoloSuoni dalla cittàMar 27, h. 18.30 – Introduzione di Luca Morino, Paolo Ferrari ed Enrico CerasuoloAlessandro Bernard, Enrico Cerasuolo, Paolo CerettoI Pirati dello SpazioMar 27, h. 20.30 – Introduzione di Stefano Tealdi, Alessandro Bernard, Paolo Ceretto e Massimo ArvatFabrizio GalateaMurge – Il fronte della Guerra FreddaMar 27, h. 22.30 – Introduzione di Fabrizio GalateaDaniele Gaglianone, Cristina Monti, Paolo RapalinoLà suta. La nostra eredità nucleare in un triangolo d’acquaMer 28, h. 16.30 – Introduzione di Cristina Monti, Paolo Rapalino e Daniele GaglianoneEnrico CerasuoloUltima chiamataMer 28, h. 18.30 – Introduzione di Gaetano Capizzi ed Enrico CerasuoloAdonella MarenaLa combattenteMer 28, h. 20.30 – Introduzione di Adonella MarenaFatma Bucak, Sergio FergnachinoAlmost MarriedMer 28, h. 21.00 – Introduzione di Francesca Portalupi e Sergio FergnachinoDavide Tosco, Paolo Ceretto, Massimo ArvatCultural ShockMer 28, h. 22.30 – Introduzione di Massimo ArvatLaura HalilovicIo, la mia famiglia rom e Woody AllenMer 28, h. 23.00 – Presenziano Davide Tosco e Laura Halilovic