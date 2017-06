LOVERS32 - NE AVETE DI FINOCCHI IN CASA?

Ne avete di finocchi in casa?



Carlo Griseri



Dedicato ai gay spiritosi: si apre così, inquadrando da subito lo spirito con cui è stato realizzato, il documentario "" di, nato - anche grazie al crowdfunding - all'interno del gruppo GayStatale dell'università milanese.Un viaggio, un percorso all'interno della figura del gay come è stata rappresentata dal cinema italiano di genere degli anni '70. Senza voler fare alcuna morale, cercando di capire quanto sia stato penalizzante ma anche, nel caso, quanto possa aver aiutato un percorso che da allora qualche passo avanti ha fatto...Suddiviso in capitoli legati ai diversi generi, narrato con ironia dallo stesso Meroni, il documentario è anche l'occasione di ricordare una lunga serie di attori e caratteristi, in alcuni casi veri protagonisti del mondo omosessuale (spesso invece no, ma i casi di professionisti che rinunciavano a parti simili per paura di essere "etichettati" non si contano).Tante le interviste realizzate,, attori, esperti, critici ed attivisti del movimento LGBTQ: "" è un lavoro interessante e necessario, realizzato con mezzi produttivi minimi ma capace di colmare un vuoto importante nel racconto sul cinema di casa nostra.