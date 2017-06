BOX OFFICE - "La Mummia" prima in Top10

19/06/2017, 10:42

Antonio Capellupo



E' scoppiata l'estate, e la presenza del pubblico in sala inizia a diminuire drasticamente.Dal 12 al 18 giugno il film pi๙ visto in Italia ่ stato "" di Alex Kurtzman, che ha incassato € 1.445.711 grazie a 222.267 spettatori.Seconda posizione per "" di Joachim R๘nning e Espen Sandberg, che aggiunge altri € 945.241 al suo totale con 148.971 amanti della saga Disney al seguito.Chiude il podio "" di Patty Jenkins, con un totale di € 663.589 e 110.433 accessi.Unico italiano in Top10, in ultima posizione, ่ "" di Sergio Castellitto, che ha incassato € 67.918 con 11.831 presenze.Questa la Top10 completa secondo dati Cinetel:1 LA MUMMIA - € 1.445.711 - 222.2672 PIRATI DEI CARAIBI - LA VENDETTA DI SALAZAR - € 945.241 - 148.9713 WONDER WOMAN - € 663.589 - 110.4334 BAYWATCH - € 415.462 - 67.7185 NERVE - € 355.206 - 50.5956 SWORD ART ONLINE THE MOVIE: ORDINAL SCALE - € 289.680 - 29.8207 UNA DOPPIA VERITA' - € 174.138 - 26.9938 ASPETTANDO IL RE - € 111.676 - 17.8519 QUANDO UN PADRE - € 95.619 - 17.94810 FORTUNATA - € 67.918 - 11.831