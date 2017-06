LOVERS32 - Il programma del 20 giugno

Hello Again



Domani, 20 giugno, si chiuderà il. Appuntamento dalle 20.30, presso la Sala 1 del Cinema Massimo, dove la serata prenderà il via con l’esibizione dell’arpista Cecilia, artista torinese già presente in alcune edizioni del festival, alla quale seguirà il reading della poetessa Patrizia Cavalli, accompagnata dalla cantautrice Diana Tejera.Subito dopo saranno assegnati tutti i premi messi in palio dal festival.Alle 22.00 sarà proiettatodi Tom Gustafson. Il film di chiusura è un musical scintillante in cui l’operetta incontra lo swing e il pop; la pellicola è tratta dall’acclamata pièce teatrale omonima.La serata si concluderà al Magazzino sul Po (via Murazzi del Po, 10), con la festa di chiusura Midnight Wedding, a partire dalle 23.30. L’evento, organizzato in collaborazione con Fish & Chips Film Festival, ospiterà il concerto di Oh My God! It’s the Church, gruppo britannico che si è già affermato esibendosi in importanti festival europei, tra cui Glastonbury, The Secret Garden Party e Bestival.Per il focus Da Sodoma a…? sarà proiettato, alle 16.00 in Sala 3, presentato dal regista, Andrea Meroni. Un documentario sorprendente e ironico sul cinema italiano di genere degli anni Settanta.L’ultimo appuntamento di Queering the Borders, previsto in Sala 3 alle 17.30, è spostato alle 18.00, sempre in Sala 3. Si tratta del film A Date for Mad Mary di Darren Thornton. Seguirà un dibattito con Elisa Talentino, illustratrice, e Monica Naldi, del Cinema Beltrade di Milano.Domani mattina, al Laboratorio Multimediale “Guido Quazza”, in via Sant’Ottavio 20, si svolgeranno due incontri.Alle 10.00 si terrà la tavola rotonda Fiabe Queer, sul tema degli archetipi proposti dalle fiabe, alla quale interverranno: Gian Paolo Caprettini, docente presso l’Università di Torino, Sofia Gallo, insegnante e consulente editoriale, e Domitilla Pirro, giornalista. Modera Daniela Persico, selezionatrice del festival.Alle 12.00, poi, si terrà un incontro per l’, durante il quale saranno analizzate le fasi principali della carriera dell’attore, scomparso a marzo. Interverranno: Giulia Muggeo, dottoranda presso l’Università di Torino, Matteo Pollone, docente a contratto presso il DAMS di Torino, e Riccardo Fassone, ricercatore presso il DAMS di Torino. Modera Giuseppe Sansonna, regista e ospite del festival.