SETTE GIORNI - Proiezione il 2 luglio al Lido di Lugano

Una scena del film "Sette Giorni"



18/06/2017, 15:38

Simone Pinchiorri



Domenica 2 luglio 2017 alle ore 21:45, al Lido di Lugano (Svizzera), sarÓ proiettato il film "" di Rolando Colla all'jnterno della rassegnadella settima edizione delIvan e Chiara si incontrano su una piccola isola siciliana per preparare il matrimonio del fratello di Ivan con la migliore amica di Chiara.Pur non essendo pronti per una relazione, i due si innamorano ma decidono di far durare la loro storia soltanto sette giorni, sino al momento del matrimonio.