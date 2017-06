CLAUDIA CARDINALE - A Ischia per Pasquale Squitieri

Claudia Cardinale ospite dell'Ischia Film Festival 2017



17/06/2017, 14:24

Natalia Giunti



Sarà il momento più alto della retrospettiva - l’unica finora - dedicata al grande cineasta, che si aprirà il 26 giugno con Ottavia Fusco e avrà il suo momento clou, appunto, il 29 giugno con Claudia Cardinale, scelta come icona nel manifesto dell’ultimo festival di Cannes.La diva celebrerà l'anno prossimo i sessant'anni di una carriera straordinaria che l'ha vista recitare per i più grandi registi del cinema italiano., solo per citarne alcuni, e all'esteroUna vita per il cinema che continua, con un film in uscita nelle sale italiane, "", divertente commedia grottesca di Antonio Pisu di cui è splendida protagonista. E in questa straordinaria filmografia si contano ben otto film con Pasquale Squitieri, collaborazione artistica e sentimentale straordinaria. Un grande autore che la cultura cinematografica ha salutato pochi mesi fa e che l'Ischia Film Festival, dopo il premio alla carriera conferitogli nel 2015, ricorda quest'anno con un sentito omaggio.I direttori artistici del festival,sono dunque onorati di annunciare che sarà proprio una delle più grandi attrici del cinema italiano a ricordare il compagno di tante avventure, cinematografiche e umane, per il pubblico dell'Ischia Film Festival 2017. Un'ospite d'onore che arricchisce ulteriormente il già ricchissimo programma del festival di quest’anno che si svolgerà dal 24 giugno al 1 luglio al Castello Aragonese d’Ischia.