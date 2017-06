17/06/2017, 12:58

Il Museo Nazionale del Cinema e il 32°, colpiti dalla tragica morte di Erika Pioletti, in segno di rispetto e per testimoniare la propria vicinanza alla famiglia, hanno deciso, in occasione del lutto cittadino proclamato a Torino per la giornata di lunedì 19 giugno 2017, di sospendere la programmazione del Festival per l’intera fascia mattutina.Sarà cura dell’organizzazione risarcire tutti coloro che hanno già acquistato i biglietti.