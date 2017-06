SANTA MARINELLA SHORT FILM FESTIVAL 4 - I corti finalisti

18/06/2017, 14:13

Simone Pinchiorri



Annunciati i cortometraggi finalisti della quarta edizione del, in programma dal 30 giugno al 2 luglio 2017.Questi i- SENZA OCCHI, MANI, BOCCA- AL GIORNO D'OGGI IL LAVORO TE LO DEVI INTENTARE- CONOSCE QUALCUNO?- LA FUITINA- IN(FELIX)- MOBY DICK- THE MALTESE FIGHTER- STAI SERENO- A ME RESTA LA SPERANZA- QUEL GIORNO...QUEL CANE- FANCULO LIBERTA'- HASTA LUEGO, CARINOPre la sezionei finalisti sono:- LO STUDENTE CHE NON C'E'- VOLIAMO- CON GLI OCCHI PIENI DI CIELO- ARTE, FILM MUTO, SPORT