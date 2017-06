L'ITALIA DI PAOLO VIRZI' - Dal 21 giugno al 6 settembre 2017 alla Casa del Cinema di Roma

Il regista Paolo Virzì



18/06/2017, 16:47

Dal 21 giugno al 6 settembre 2017 alla Casa del Cinema di Roma è in programma la rassegna "", dodici appuntamenti dedicati a regista livornese.Toscano come Monicelli? Graffiante come Dino Risi? Raffinato come Luigi Comencini? Il cinema del livornese Paolo Virzì non è (soltanto) grande commedia italiana dei nostri anni. E’ racconto corale, fotografia di un Paese che cambia, radiografia dei sentimenti, degli eroismi e delle miserie di ciascuno di noi. Da "" a "", i suoi film sono fitti di grandi personaggi e figurine ritagliate con amore, musica, colore e suoni di un’Italia che ha fatto il lungo viaggio fino agli anni 2000 tenendo cara una popolarità quotidiana e una bellezza segreta cui hanno dato vita grandi attori, grandi sceneggiatori, grandi artigiani. Il capocomico Virzì è il direttore d’orchestra di questo affresco contemporaneo che sa abbracciare il passato lontano (""), quello recente (La prima cosa bella) e un presente sospeso. Fino alla prossima puntata.