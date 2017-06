BIOGRAFILM FESTIVAL 13 - I premi delle giurie

16/06/2017, 20:00

Giuria composta da:Michael Madsen (presidente di giuria), Chiara Griziotti, Clive Oppenheimer, Anna de Manincor, Menotti.TO STAY ALIVE: A METHOD di Arno Hagers, Erik Lieshout e Reinier van BrummelenMotivazione: Per averci illuminato sul Segreto della Vita: forse la vita non è mai presente a se stessa, ma risiede nella distanza tra alienazione e ispirazione - in cui trovano voce la poesia, la musica o la straordinaria opera d'arte, chiassosa e palpitante, nascosta nello scantinato di un personaggio immaginario del film, impersonato dallo stesso Houellebecq.Ironicamente, il capolavoro esiste solo nella nostra immaginazione di spettatori, e ci trasforma così in creatori di mondi. Grazie, per questo nuovo manifesto che ci restituisce un mondo denso di immagini, dolore, dignità, e generosità di personaggi veri. Condiviso con il pubblico del film, è un mondo che si estende oltre le nostre capacità individuali di restare in vita.Il premio quest’anno, su decisione della giuria, è assegnato a una persona e non a un film: Qurban Ali Afzali, uno dei protagonisti di NOTHINGWOOD di Sonia KronlundMotivazione: La giuria assegna il Life Tale Award a Qurban Ali Afzali non solo in quanto straordinario personaggio del documentario Nothingwood, ma anche per la sua eccezionale prova d’attore (anzi d’attrice) nel ruolo di una madre, che eleva il film del sorprendente regista afgano Selim Shaheen da una cinematografia locale al cinema di poesia immaginato da Pier Paolo Pasolini.Qurban Ali Afzali incarna l'unicità e diversità di ogni individuo, e appartiene di diritto alla comunità internazionale delle arti performative e del cinema. Ringraziamo la regista Sonia Kronlund per aver scoperto l’esistenza di un cinema afgano contemporaneo e per aver messo in luce le vite di chi lo realizza.SPETTACOLO di Jeff Malmberg, Chris ShellenMotivazione: Per aver celebrato la tradizione cinquantennale dell'"autodramma" di Montichiello, dove la coscienza collettiva di una piccola comunità toscana, con i suoi dubbi e preoccupazioni, trova voce ogni anno in una rappresentazione teatrale nella piazza del paese.È un processo creativo unico di arte pubblica e partecipativa, dal basso, che combatte per la propria esistenza in un mondo contemporaneo, percorso da profonde trasformazioni demografiche, economiche e sociali.Giuria composta da:Federica Masin (presidente di giuria), Giovanni Cioni, Alfonso Maiorana, Enza Negroni, Giovanni Troilo.OLTREMARE di Loredana BianconiMotivazione: Una lettera ritrovata in un cassetto diventa l’inizio di un viaggio nella storia rimossa della colonizzazione italiana in Africa. Un film unico, raffinato e commovente, che sceglie con coraggio di affidare il racconto ad immagini d’epoca, accompagnate da un sapiente commento sonoro, immergendo così lo spettatore in una memoria di cui dobbiamo riappropriarci.IL PRINCIPE DI OSTIA BRONX di Raffaele PasseriniMotivazione: Dal palcoscenico della spiaggia di Capocotta, un film originale che con il suo intimo approccio racconta una storia d’amore ai margini, due personaggi che ricercano la felicità in un mondo che non li riconosce. Un film che ha la capicità di andare oltre gli stereotipi, creando empatia con lo spettatore e regalandoci uno sguardo appassionato sul contemporaneo.Menzione Speciale della Giuria Biografilm ItaliaCINEMA GRATTACIELO di Marco BertozziMotivazione: Per la ricerca di una narrazione innovativa e visionaria e la scelta cinematograficamente forte di dare voce e corpo alla biografia di un grattacielo, con i suoi vissuti, i suoi abitanti, i suoi sogni, le sue fantasie.Giuria composta da: Roberto Roversi, Antonio Borrelli, Andrea Contu.in collaborazione con Arci Ucca, premio di distribuzione “L’Italia che non si vede. Rassegna Itinerante di Cinema del Reale” e 1000 Euro al miglior film del Concorso Biografilm Italia assegnato da una giuria speciale di Arci Ucca.THE HATE DESTROYER di Vincenzo CarusoMotivazione: Per essere riuscito a raccontare, attraverso il ritratto personale e problematico di una donna che combatte con piccoli gesti quotidiani il neonazismo, il momento di crisi politica della società europea, che impone urgenti riflessioni sugli strumenti da adoperare per coniugare il sacrosanto principio della libertà di espressione con un necessario argine ad ideologie totalitarie e di natura discriminatoria.PREMIO HERA “NUOVI TALENTI”Giuria composta da: Roger Ross Williams (presidente di giuria), Daniele Orazi, Teemu Nikki.STRANGER IN PARADISE di Guido HendrikxMotivazione: Un film che esplora la complessità di una realtà importante ed estremamente attuale in Europa. Una storia che ci conduce in una stanza traboccante di opinioni che costringono il pubblico a rimettere in gioco i propri valori. La Giuria è stata colpita dalla brillante interpretazione di Valentijn Dhaentens.NOTHINGWOOD di Sonia KronlundMotivazione: Un film che ti sorprende in molti modi e che apre una porta su un paese che pensiamo di conoscere. Il film ci racconta la storia di una superstar afghana che ci mostra che tutti abbiamo bisogno che il cinema ci dia speranza.