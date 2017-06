VIAEMILIADOCFEST 2017 - Online il bando di concorso

16/06/2017, 08:45

Sono aperte le iscrizioni per la settima edizione di, il primo Festival Italiano online dedicato al cinema documentario indipendente, ideato da Pulsemedia, promosso da Kaleidoscope Factory, Ucca e Arci Modena, Regione Emilia Romagna, D.E-R (Documentaristi Emilia Romagna), Assessorato alla Cultura del Comune di Modena, cinemaitaliano.info, con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Modena.Il regolamento completo del concorso e tutte le indicazioni per effettuare l’iscrizione sono reperibili sul portale www.viaemiliadocfest.com . Il Festival è aperto a tutte le opere completate dopo il 1 gennaio 2015, della durata minima di 5’, di qualsiasi genere e formato, non ancora distribuite in sala o in tv. La partecipazione è gratuita, è sufficiente inviare, entro il 4 Settembre 2017, il film attraverso il portale Movibeta o inviando il materiale a [email protected] Le opere scelte dal Comitato di selezione entreranno in concorso a partire dal 18 settembre 2017, giorno di apertura ufficiale di ViaEmiliaDocFest.Un appuntamento unico che, grazie al web 2.0, consente di dare visibilità a un numero sempre crescente di produzioni indipendenti, spesso mal distribuite e dunque invisibili per il grande pubblico, e di documentare le nuove tendenze di un settore sempre più in espansione quale quello del cinema documentario.Previa iscrizione al sito www.viaemiliadocfest.com, il pubblico potrà vedere in alta definizione online, e votare le opere in Concorso dal 18 Settembre 2016 al 7 Novembre 2017. Il titolo più votato dagli utenti del portale, sarà il vincitore del “Premio del Pubblico Web 2017”.Le stesse opere saranno sottoposte al giudizio di una Giuria qualificata del settore cinematografico che designerà il vincitore assegnandogli il “Premio della Giuria ViaEmiliaDocFest 2017”. Il miglior documentario votato dalla redazione di cinemaitaliano.info riceverà il “”. Grazie alla collaborazione con D.E-R verrà anche assegnato il “Premio D.E-R 2017” al miglior documentario la cui produzione o regista sono emiliano-romagnoli o il cui soggetto interessa la regione Emilia Romagna e da quest’anno si gareggia anche per “Premio Opere Prime”.Le premiazioni avverranno all’interno del Modena2017 sabato 11 novembre.